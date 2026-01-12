快訊

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

詐團勾結假代書借貸詐財 科技業高管遭騙5900萬元

中央社／ 台北12日電

曾擔任仲介的蕭姓男子與蘇姓男子偽稱代書，並和詐騙集團合作，利用假投資虛擬貨幣手法誘騙被害的科技業高管抵押房產借貸交付，總財損逾5900萬元，刑事局循線查獲17嫌送辦。

警政署刑事局今天發布破案新聞，偵查第四大隊副大隊長賴耀宗表示，日前清查疑涉詐的加密貨幣和金融帳戶資料發現，新北市某間科技公司經理為潛在遭詐騙被害人，經聯繫確認後，被害人才驚覺受騙並趕忙向轄區警方報案。

刑事局也結合新北市警察局、高雄市警察局共組專案小組，並報請新北地檢署指揮偵辦。

經調查了解，此案被害人自民國113年起被隨機邀請加入假投資LINE群組，隨後由疑似境外詐騙集團成員誘騙其投資虛擬貨幣，並陸續面交現金給車手。

直到被害人存款見底後，詐騙集團欲轉介不動產借貸人員，被害人認為貸款利率過高便稱要自行尋找途徑，未料過幾天便有自稱代書事務所人員的51歲蕭男主動聯繫接洽，並協助其設定抵押房產借貸，再由金主44歲周姓男子出資借貸。

專案小組發現，曾擔任房仲的蕭男和無地政士資格的52歲蘇男合作，後者在台北市自設「代書事務所」，並尋找數名民間金主合作，和詐騙集團掛勾，針對被害人進行不動產抵押借貸。

專案小組清查，被害的科技業高管總財損達新台幣5900萬餘元。

歷經月餘蒐證和交叉比對金流、地政資料後，專案小組於去年10月中旬執行查緝行動，並於雙北和高雄市緝獲蘇男、金主及車手等17名犯嫌到案，當場查獲合夥契約書、本票及授權書、抵押權設定契約書等贓證物。

全案分依詐欺和洗錢等罪嫌送辦，其中3名車手聲押獲准，蘇男、蕭男和周姓金主都遭法院裁定以30萬元交保，其餘人則限制住居。警方持續釐清有無其他被害人。

詐騙集團 被害人

延伸閱讀

科技公司經理慘失5900萬！投資被騙抵押房產 假代書詐團17人落網

保全兼差當車手賺2千 被判刑1年7月還需賠55萬元

企業董座6旬母遇「地面師」連環詐、抵押名下兩幢透天厝 損失逾億

摩鐵黑道主任讓詐團免費住 豪華房竟成彩虹菸工廠...老闆氣炸

相關新聞

科技公司經理慘失5900萬！投資被騙抵押房產 假代書詐團17人落網

蘇姓、蕭姓男子涉嫌自稱代書，從事詐騙集團貸款仲介，由周姓男子當金主，以假投資誘使某科技公司經理抵押房產借貸交付，騙走59...

獨／英國人氣饒舌歌手3月台北開唱 高雄粉絲搶票存款10.8萬遭詐乾

入選富比士「30歲以下菁英榜」的英國人氣饒舌歌手Central Cee世界巡迴「CAN’T RUSH GREATNESS...

保全兼差當車手賺2千 被判刑1年7月還需賠55萬元

彰化縣楊姓保全兼差當車手，詐騙集團在網路上刊登投資廣告，騙一名婦人投資虛擬貨幣，楊男依詐團指示與婦人相約交付55萬元投資...

冒牌中醫網路看診賣藥 7旬翁花20萬吃完四肢水腫住院

陳姓老翁患糖尿病引發四肢水腫，在臉書看到假冒中醫師楊賢鴻廣告，加為LINE好友，花20萬元購買不明藥品服用，病情惡化住院...

黑吃黑？詐團車手「拒上繳100萬元現金」 北市警抓她再逮收水手

王姓女子被詐騙集團誘騙當車手，先交付20萬元現金給收水手蘇姓男子，孰料要再繳100萬元現金時「突然意識到被利用」，反抗拒...

去年破獲詐欺、阻止被詐金額創新高 屏縣打造跨域守護網

屏東縣警察局選在今天「110」這個象徵守護的日子，啟動跨域守護網，由警勤區、校區、社區3區共構防詐防暴行動，縣長周春米也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。