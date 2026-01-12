騙虛擬幣投資還不夠！假代書集團再騙抵押房產榨乾被害人

快訊

詐騙集團不僅誘騙被害人投資虛擬貨幣，更與不法代書、民間金主聯手，誘使被害人抵押不動產借貸。圖：刑事局提供

日前有民眾遭遇假投資詐騙，損失金額高達5900萬餘元。刑事警察局深入調查發現，詐騙集團不僅誘騙被害人投資虛擬貨幣，更與不法代書、民間金主聯手，趁被害人資金耗盡時，主動誘使被害人抵押不動產借貸，實施殘酷的「資產榨乾」計畫。檢警組成專案小組偵辦，歷經月餘蒐證並交叉比對金流與地政資料後，掌握以蘇姓男子為首之假代書集團身分，專案小組於去(114)年10月中旬發動搜索，成功緝獲包含代書、金主及車手在內共17人到案，瓦解此一跨業結盟的犯罪鏈。

596206215470776770
警方成功緝獲包含代書、金主及車手在內共17人到案，瓦解此一跨業結盟的犯罪鏈。圖：刑事局提供

警方表示，在現場查獲合夥契約書、本票、授權書及抵押權設定契約書等關鍵證物。經訊後，負責仲介的蘇姓主嫌、蕭姓嫌犯及周姓金主，各遭法院裁定30萬元交保。據了解，該集團專門針對投資虧損的被害人，宣稱可辦理房產抵押周轉，實則是詐團聯手代書的「二度剝皮」陷阱。

刑事局呼籲，民眾應警惕所謂「精準」的借貸聯繫。若接獲仲介主動宣稱可辦理房產抵押，務必諮詢正當金融機構，切勿輕易簽署授權書或本票。此外，凡是標榜高獲利且要求「面交現金」購買虛擬貨幣的行為均為詐騙，切勿將血汗錢或抵押房產所得資金交付給不明幣商，以免造成無法挽回的財產損失。

