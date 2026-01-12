科技公司經理慘失5900萬！投資被騙抵押房產 假代書詐團17人落網

蘇姓、蕭姓男子涉嫌自稱代書，從事詐騙集團貸款仲介，由周姓男子當金主，以假投資誘使某科技公司經理抵押房產借貸交付，騙走5900萬元；刑事局查獲17人依詐欺罪送辦，檢方聲押3名車手獲准，命蘇、蕭、周30萬元交保。

警方調查，新北市某科技公司經理在LINE社群被騙投資虛擬貨幣，面交現金給詐團車手，花光存款後，又抵押新北房產借貸1千多萬元，收到轉帳款項領出交給車手，前年8月至去年1月面交15次，損失5900萬元。

52歲蘇姓男子在台北市某公寓租屋設辦公室，不具地政士資格，卻宣稱是代書事務所，從事借貸業務，透過事務所人員51歲蕭姓男子接觸該名經理，協助設定抵押借貸，由44歲周姓男子貸款給經理。

刑事局偵四大隊第二隊追查，去年4月至11月在台北、新北、高雄市搜索，拘提、通知17人，包括蘇等7名仲介、陳等3名金主及車手、收水等。蘇、蕭均稱協助客戶辦理抵押借貸，不知是詐騙。