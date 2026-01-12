獨／英國人氣饒舌歌手3月台北開唱 高雄粉絲搶票存款10.8萬遭詐乾

入選富比士「30歲以下菁英榜」的英國人氣饒舌歌手Central Cee世界巡迴「CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026」將於3月11日在台北開唱，吸引粉絲搶買，門票開賣秒殺，高雄一名許姓男子上網搶買，沒料遇詐騙，存款內10萬8200元遭詐乾。

英國人氣饒舌歌手Central Cee世界巡迴「CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026」將於3月11日在台北台北國際會議中心TICC開唱，拓元售票系統在1月8日上午11點開賣，門票分別2400元至4400元，一開賣門票即秒殺。

高雄市一名22歲許姓男子是Central Cee鐵粉，8日發現臉書社團有人貼文販售，Central Cee的演唱會門票，雙方利用臉書messenger聯繫，賣家表示要使用全家好賣進行交易並提供連結，許男不疑有他依指示前往下單。

許男在操作過程，見畫面顯示「未完成實名制認證，需聯繫線上客服LINE」，又依指示操作，假客服告知需配合網路銀行轉帳進行驗證作業，許男乖乖依照指示操作，沒料，從事服務業攢來的存款10萬8200元無預警遭轉出，許男看到存摺內只剩〇元，難以置信，始知遭詐騙，向高雄警方報警。