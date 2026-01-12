快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／英國人氣饒舌歌手3月台北開唱 高雄粉絲搶票存款10.8萬遭詐乾

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

入選富比士「30歲以下菁英榜」的英國人氣饒舌歌手Central Cee世界巡迴「CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026」將於3月11日在台北開唱，吸引粉絲搶買，門票開賣秒殺，高雄一名許姓男子上網搶買，沒料遇詐騙，存款內10萬8200元遭詐乾。

英國人氣饒舌歌手Central Cee世界巡迴「CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026」將於3月11日在台北台北國際會議中心TICC開唱，拓元售票系統在1月8日上午11點開賣，門票分別2400元至4400元，一開賣門票即秒殺。

高雄市一名22歲許姓男子是Central Cee鐵粉，8日發現臉書社團有人貼文販售，Central Cee的演唱會門票，雙方利用臉書messenger聯繫，賣家表示要使用全家好賣進行交易並提供連結，許男不疑有他依指示前往下單。

許男在操作過程，見畫面顯示「未完成實名制認證，需聯繫線上客服LINE」，又依指示操作，假客服告知需配合網路銀行轉帳進行驗證作業，許男乖乖依照指示操作，沒料，從事服務業攢來的存款10萬8200元無預警遭轉出，許男看到存摺內只剩〇元，難以置信，始知遭詐騙，向高雄警方報警。

高雄市警方目前根據許男報案資料，追查利用Central Cee演唱會施以詐騙的幕後犯嫌。

英國人氣饒舌歌手Central Cee世界巡迴演唱會將於3月11日在台北開唱，門票秒殺，傳出高雄粉絲搶票遭詐騙事件。圖／取自拓元售票系統臉書官網
英國人氣饒舌歌手Central Cee世界巡迴演唱會將於3月11日在台北開唱，門票秒殺，傳出高雄粉絲搶票遭詐騙事件。圖／取自拓元售票系統臉書官網

詐騙 客服 高雄市 演唱會 實名制

延伸閱讀

高雄陳家痛失澄清湖高爾夫球場經營權 挨罰告贏市府討回3萬3000元

人氣網紅驚爆疑染愛滋！就診紀錄外流全網瘋傳　政府單位已介入

YT億萬神曲原唱是他！消失3年露面 爆存款剩4位數

綠營高雄市長初選最後衝刺 許智傑合體邱志偉掃街拜票

相關新聞

獨／英國人氣饒舌歌手3月台北開唱 高雄粉絲搶票存款10.8萬遭詐乾

入選富比士「30歲以下菁英榜」的英國人氣饒舌歌手Central Cee世界巡迴「CAN’T RUSH GREATNESS...

保全兼差當車手賺2千 被判刑1年7月還需賠55萬元

彰化縣楊姓保全兼差當車手，詐騙集團在網路上刊登投資廣告，騙一名婦人投資虛擬貨幣，楊男依詐團指示與婦人相約交付55萬元投資...

冒牌中醫網路看診賣藥 7旬翁花20萬吃完四肢水腫住院

陳姓老翁患糖尿病引發四肢水腫，在臉書看到假冒中醫師楊賢鴻廣告，加為LINE好友，花20萬元購買不明藥品服用，病情惡化住院...

黑吃黑？詐團車手「拒上繳100萬元現金」 北市警抓她再逮收水手

王姓女子被詐騙集團誘騙當車手，先交付20萬元現金給收水手蘇姓男子，孰料要再繳100萬元現金時「突然意識到被利用」，反抗拒...

去年破獲詐欺、阻止被詐金額創新高 屏縣打造跨域守護網

屏東縣警察局選在今天「110」這個象徵守護的日子，啟動跨域守護網，由警勤區、校區、社區3區共構防詐防暴行動，縣長周春米也...

不只騙錢還騙感情？網友熱議八大「詐騙手法」公開 小心落入圈套！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「詐騙手法」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大詐騙手法有哪些。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。