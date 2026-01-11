快訊

保全兼差當車手賺2千 被判刑1年7月還需賠55萬元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣楊姓保全兼差當車手，詐騙集團在網路上刊登投資廣告，騙一名婦人投資虛擬貨幣，楊男依詐團指示與婦人相約交付55萬元投資款，楊男獲報酬2千元，彰化地方法院依共同詐欺取財罪將楊男判刑1月7月，還需賠償被害人55萬元。

判決書指出，原從事保全業的楊男前年加入詐騙集團，詐團在臉書刊登投資廣告，騙彰化婦人可以加入「OKX虛擬貨幣交易所」軟體投資，並與婦人相約交付55萬元投資，楊男依詐團指示到彰化向婦人收款，再交給詐團，獲取2千元報酬，婦人發現被騙後報案，楊男也落網。

楊男坦承犯行，也繳回2千元犯案所得，法官認為，楊男正值壯年，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟輕率加入詐欺集團，擔任車手工作，漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序所生危害非輕，應予懲處，且楊男也還未與被害人達成和解，考量楊男家中仍有未成年一子需撫養，將他判刑1年7月，還需賠償被害人求償的55萬元，全案可上訴。

楊姓保全兼差當車手，依詐團指示向婦人收款55萬元投資款，被彰化地方法院判刑1月7月，還需賠償被害人55萬元。記者林宛諭／攝影
楊姓保全兼差當車手，依詐團指示向婦人收款55萬元投資款，被彰化地方法院判刑1月7月，還需賠償被害人55萬元。記者林宛諭／攝影

詐團 虛擬貨幣

