竹市地政警方聯防阻詐 攔截房產過戶保長者棲身所

新竹市一獨居長者遭詐騙，險將價值新台幣400萬養老棲身之所過戶他人；新竹市地政事務所與警察局啟動聯防機制，在地政登記程序最後關卡成功攔截，保住長輩棲身之所。

新竹市政府地政處今天發布新聞稿說明此案因由，警方掌握此名長者曾遭網路詐騙，隨即通報地政事務所列冊追蹤；日前接獲此名長者房地產買賣登記申請時，承辦人員察覺異常，立即啟動防詐關懷機制，並通知警方會同了解。

地政處指出，長者面對詢問時相當抗拒，認為買方是出於善意協助解決債務問題，且雙方約定房產出售後仍可讓長者繼續居住，深信這是一場互惠的交易；且不斷向人員強調與詐騙無關，不願撤回過戶申請。

地政事務所人員並未放棄，隨後聯繫長者家屬共同勸說，並向其剖析詐騙集團慣用「假買賣真奪產」套路，強調產權一旦移轉，所謂的居住承諾在法律上極難執行，經不斷說明與實例分析，長者才決定撤回登記案件。

地政處表示，除了即時通服務外，民眾也可申請住址隱匿及指定送達處所，並結合電子產權憑證加強防護，有效降低不動產遭偽造冒用風險。