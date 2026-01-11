聽新聞
0:00 / 0:00
冒牌中醫網路看診賣藥 7旬翁花20萬吃完四肢水腫住院
陳姓老翁患糖尿病引發四肢水腫，在臉書看到假冒中醫師楊賢鴻廣告，加為LINE好友，花20萬元購買不明藥品服用，病情惡化住院。刑事局提醒，詐騙集團假冒醫師上網販售不明藥物，民眾不要上當，以免損失金錢又傷害健康。
警方調查，7旬陳姓老翁去年7月在臉書看到假冒中醫師楊賢鴻廣告，廣告宣稱可改善糖尿病及四肢水腫，陳點擊加LINE，對方使用暱稱「中醫養生」，自稱楊賢鴻傳文字訊息「線上問診」，推薦不明藥品，陳以貨到付款買藥，收到包裝精美卻未標示成分的不明藥物。
對方說明用藥方式，稱需搭配後續療程方能改善病情，陳購買4次共支付20萬元，服用後病症未改善，水腫情形惡化，去年12月住院治療，撥打包裹上的寄件公司電話號碼無法接通，驚覺受騙報案。
刑事局表示，詐團假冒醫師上網高價販售不明藥品，近期有升溫趨勢，甚至以AI生成虛構醫師影像取信，並宣稱有「特效藥」，民眾服用恐延誤就醫時機，嚴重可能對健康造成難以回復傷害。
刑事局提醒，民眾應至合法醫療機構就診，透過醫師處方箋或合法藥局取得藥品，切勿從網路一頁式廣告、未經管方認證的社群帳號詢問偏方；有疑問可利用衛福部醫事查詢系統（https://ma.mohw.gov.tw/Accessibility），查詢醫師及醫療機構。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言