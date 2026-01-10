當詐團人頭帳戶又配合提款 無業男不肯認錯拒調解下場曝

鐘姓男子5年多前誤信可代辦貸款廣告，淪為詐騙集團人頭帳戶，前年再度提供網銀帳號給詐團，辯稱上網查到「這間公司」才沒親自去公司確認。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑1年7月。可上訴

判決書表示，鐘男於民國105年間曾誤信詐欺集團在報紙刊登代辦銀行貸款，依示提供帳戶存摺、金融卡及密碼，彰化地檢署偵查後為不起訴處分。鐘男民國113年9月間提供網銀帳號、密碼，以通訊軟體LINE傳給暱稱「陳景皓」的詐欺集團成員使用，造成許姓、沈姓兩名被害人匯款到鐘男帳戶被提領一空。

鐘男辯稱，他有資金需求，在社群網站臉書看到「博納世投資股份有限公司」借貸的廣告，加入LINE與「陳景皓」為好友，即依指示提供網銀帳號、密碼作為辦理金流之用。鐘男供稱，一開始想親自去博納世看看「是不是怪怪的公司」，因太遠了又因上網查確實有這間公司，才想說不用去看。

彰化地院審酌，詐欺犯罪難我國橫行多年，政府機關、傳播媒體不斷揭露及宣導下，若不合常情地提供金融帳戶給他人使用，實已預見該金融帳戶可能被用以遂行詐欺取財犯罪，鐘男提供帳戶、密碼甚至配合提領被害款項，落網後未彌補兩名被害人的財產損失，還說「我沒犯罪，也沒有拿他們兩人的錢，為何要和他們調解」等語，觀念顯有偏差。