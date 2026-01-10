快訊

川普對委國動手 為何俄羅斯默不作聲？專家解析：普亭目標只有一個

獨／癱瘓26年…趙學煌今凌晨過世享壽69歲 女兒慟：爸爸去當天使了

火車將通過…嬤推嬰兒車卡平交道 騎士衝鐵軌救援「錄下驚險10秒鐘」

當詐團人頭帳戶又配合提款 無業男不肯認錯拒調解下場曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

鐘姓男子5年多前誤信可代辦貸款廣告，淪為詐騙集團人頭帳戶，前年再度提供網銀帳號給詐團，辯稱上網查到「這間公司」才沒親自去公司確認。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑1年7月。可上訴

判決書表示，鐘男於民國105年間曾誤信詐欺集團在報紙刊登代辦銀行貸款，依示提供帳戶存摺、金融卡及密碼，彰化地檢署偵查後為不起訴處分。鐘男民國113年9月間提供網銀帳號、密碼，以通訊軟體LINE傳給暱稱「陳景皓」的詐欺集團成員使用，造成許姓、沈姓兩名被害人匯款到鐘男帳戶被提領一空。

鐘男辯稱，他有資金需求，在社群網站臉書看到「博納世投資股份有限公司」借貸的廣告，加入LINE與「陳景皓」為好友，即依指示提供網銀帳號、密碼作為辦理金流之用。鐘男供稱，一開始想親自去博納世看看「是不是怪怪的公司」，因太遠了又因上網查確實有這間公司，才想說不用去看。

彰化地院審酌，詐欺犯罪難我國橫行多年，政府機關、傳播媒體不斷揭露及宣導下，若不合常情地提供金融帳戶給他人使用，實已預見該金融帳戶可能被用以遂行詐欺取財犯罪，鐘男提供帳戶、密碼甚至配合提領被害款項，落網後未彌補兩名被害人的財產損失，還說「我沒犯罪，也沒有拿他們兩人的錢，為何要和他們調解」等語，觀念顯有偏差。

彰化地院認為，鐘男犯後否認犯行，並無悔意，犯後態度不佳，復參酌兩名被害人的被害財產總額為59萬元，衡酌鐘人非實行詐行為的主要角色，亦無獲得犯罪得，兼衡他目前無業無收入、經濟狀況貧寒等一切情狀，判處徒刑1年7月，以資懲儆。

彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，判處鐘姓男子有期徒刑1年7月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，判處鐘姓男子有期徒刑1年7月。記者簡慧珍／攝影

帳戶 詐欺 密碼

延伸閱讀

黑吃黑？詐團車手「拒上繳100萬元現金」 北市警抓她再逮收水手

逃逸移工騎死亡車牌機車當車手 害19人領146萬…重判19年

親友團誘捕詐團...女趴車遭輾斷6根肋骨 車手堅稱有煞車

詐團假冒投資名人撈上億 刑事局逮26人查獲毒品

相關新聞

黑吃黑？詐團車手「拒上繳100萬元現金」 北市警抓她再逮收水手

王姓女子被詐騙集團誘騙當車手，先交付20萬元現金給收水手蘇姓男子，孰料要再繳100萬元現金時「突然意識到被利用」，反抗拒...

去年破獲詐欺、阻止被詐金額創新高 屏縣打造跨域守護網

屏東縣警察局選在今天「110」這個象徵守護的日子，啟動跨域守護網，由警勤區、校區、社區3區共構防詐防暴行動，縣長周春米也...

不只騙錢還騙感情？網友熱議八大「詐騙手法」公開 小心落入圈套！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「詐騙手法」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大詐騙手法有哪些。

太子集團經營A片網站 藉儲值點數洗錢…負責人與會計8人交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，隨著集團主席陳志落網，集團在台犯罪事實也逐一曝光，檢方查出，太子在台設立誠惟數位科技公司、...

太子集團在台經營A片網站「快射」吸引儲值賭博洗錢 8人拘提到案

台北地檢署執行太子集團案第7波專案，除追查太子集團透過紙上公司、OBU帳戶洗錢，還發現在台設立誠惟數位科技公司、澄映科技...

陸特警押解太子集團首腦陳志 下機時被脫頭套、模樣狼狽

被美國等多國通緝的太子集團創辦人兼董事長陳志，在柬埔寨被捕後，7日遭押解到中國接受調查，中國公安部不僅公開了陳志被捕的畫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。