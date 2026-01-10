黑吃黑？詐團車手「拒上繳100萬元現金」 北市警抓她再逮收水手

王姓女子被詐騙集團誘騙當車手，先交付20萬元現金給收水手蘇姓男子，孰料要再繳100萬元現金時「突然意識到被利用」，反抗拒繳，掙扎過程吸引民眾報警，蘇男未得手落荒而逃。北市警方獲報到場，在附近抓到蘇男，警詢後將2人依洗錢、詐欺罪嫌送辦；蘇男另涉吸毒駕車，被製單扣車、移送公共危險罪嫌。

松山警方去年12月22日獲報，光復北路、民生東路口發生強奪案趕抵，被害者王女（44歲）稱自己發現被詐團利用當車手，不上繳剛面交拿到的100萬元現金，但收水手蘇男（28歲）執意要拿走，因此爆發衝突。

2人在大馬路上拉扯，附近民眾聽到王女喊救命幫忙報警，蘇男見狀放棄搶奪，跳上車逃逸，警方詢問查訪，發現蘇男沒有離開現場，反而是佯裝成路人，開車到對面街道休息觀望。

警方上前盤查稱「有人指控你涉案」，蘇男辯駁不是要搶錢，稱是有人指控王女是面交車手，自己是要阻止她、不要讓她走，警方抱持懷疑態度，經同意盤查他坐車，發現有毒品愷他命，同步實施毒品唾液快篩試劑後呈現陽性反應，當場製單、扣車。

警方為了釐清案情，將王女和蘇男帶回派出所偵辦，並在王女身上查扣100萬元現金。

王女警詢時供稱，因接獲假檢警電話，被一名自稱是偵查隊隊長的人要求配合臥底辦案，不疑有他先向一名民眾收取20萬元現金，依指示拿錢給蘇男，完事後同一天中午又被要求，至松山區民生東路一帶取款100萬元。

王女稱，這次因為金額龐大，且取款對象是一名77歲老婦人，開始起疑，就在被要求一樣拿錢給蘇男時，驚覺整起過程漏洞百出，意識到自己恐成被利用的詐騙車手，才拒絕交出。

儘管王女供述如流，但警方採懷疑態度，由於她收取被害人現金已是詐欺車手、先前領取20萬元後獲得4000元報酬，警詢後將王、蘇2人依詐欺、洗錢罪嫌移送台北地檢署偵辦；蘇另涉公共危險罪嫌。檢方複訊後，分別諭令1萬元、3萬元交保。

