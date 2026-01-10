去年破獲詐欺、阻止被詐金額創新高 屏縣打造跨域守護網

屏東縣警察局選在今天「110」這個象徵守護的日子，啟動跨域守護網，由警勤區、校區、社區3區共構防詐防暴行動，縣長周春米也出席。去年屏東縣打詐成果亮眼，詐欺案件受理數與財損金額雙雙下降；年關將近，也呼籲鄉親提高警覺，平安過好年。

屏東縣去年破獲詐欺案件2903件，較前年成長97%，查扣不法所得7120萬元，成功攔阻民眾被詐金額達1億9136萬元。年節將近，縣警局今天結合屏東地檢署、犯罪被害人保護協會屏東分會、地政士公會、美金幼兒園師生及社區代表共同啟動跨域守護網。

周春米表示，今天活動結合警、檢、校、社區，聚焦「防詐騙、防兒虐、防老虐、防家暴、防性侵」等議題通報，結合查找詐欺潛在被害人、婦幼與少年安全保護等面向，配合「打詐掃碼一點通」展現從一通電話啟動守護機制，可即刻串聯司法與警政資源，將安全防護網鋪設至民眾生活的每一個角落。

屏東地檢署檢察長陳盈錦指出，現今社會型態下，老虐「不敢說」、兒虐「不會說」，家暴與性侵「不願說」，縣府建構通報與查處機制，透過提早發現被害特質與心理障礙，讓公權力及早介入，降低事故傷害與後續處理壓力，是重要的預防措施。

警察局長甘炎民強調，「打詐掃碼一點通」及全國首創警察局與地政士公會結盟等異業合作，組織保護網查找潛在被害人，不放棄任何接住被害人的機會。民眾若遇可疑詐騙或暴力情事，請即時撥打110報案專線。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線