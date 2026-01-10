太子集團經營A片網站 藉儲值點數洗錢 負責人與會計8人交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，隨著集團主席陳志落網，集團在台犯罪事實也逐一曝光，檢方查出，太子在台設立誠惟數位科技公司、澄映科技公司，各自負責管理博弈、及「快射」Ａ片平台，吸引民眾入會儲值點觀看色情影片、賭博，專案小組拘提兩家公司負責人、客服與會計共8人到案，檢方訊後分別以10萬至50萬元交保。

澄映科技公司負責人林克穎30萬元交保、誠惟數位科技公司負責人蘇諭呈10萬元交保、會計李宇君50萬交保、其他客服、技術人員蘇哲立、徐磊、黃昭憲、廖哲皓均以12萬至40萬元交保。全案迄今已發動7波搜索，共9人羈押，不排除還有偵查行動。

檢警追查，太子集團在大陸設置博弈網站、Ａ片平台，在台設立博弈軟體開發部門，涉及洗錢天旭國際公司，在台設立誠惟數位科技協助博弈網站營運，雖然2家公司已關閉，但澄映公司仍管理「快射」Ａ片平台，吸引消費者從Ａ片平台加入會員儲值，儲值點數不僅可觀看大量線上影片，也可點選連結至博弈網站使用。

據調查，台灣太子不動產公司負責人王昱棠成立天旭、誠惟、澄映公司，協助太子集團開發博弈軟體，並設立顥玥公司處理博弈技術客服，找來蘇諭呈擔任誠惟負責人，林克穎擔任澄映負責人，但關鍵人物是會計李宇君，處裡大量博弈金流。