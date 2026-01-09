快訊

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

銀行匯美元稱買精品包 台中婦遇假交友投資詐騙

中央社／ 台中9日電

王姓婦人認識從未見面的網友，對方以「投資黃金指數」為由要求匯款，王姓婦人以買精品包名義到台中市某銀行要匯美元，行員發現有異報案，員警到場確認為詐騙手法，及時阻詐。

台中市政府警察局第一分局今天表示，西區派出所日前接獲銀行通報有民眾疑遇詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，王姓婦人臨櫃要匯款，行員關懷詢問時，王姓婦人稱要買「精品包」，但無法清楚說明細節、支吾其詞，行員發現有異報案。

經警方取得王姓婦人同意，協助檢視王姓婦人手機通訊軟體LINE對話紀錄，從未見面的網友以「投資黃金指數」為由，要求匯款2萬美元（約新台幣63萬元）到香港帳戶。王姓婦人無法負擔，對方指示先匯款3060美元（約新台幣9.7萬元），還指導如果被銀行詢問，務必統一回答「購買精品包」。

員警判斷這是典型「假交友投資」詐騙手法，向王姓婦人舉例相關案例勸導後，王姓婦人決定取消匯款，並感謝警方與行員協助。

詐騙

延伸閱讀

老翁聽信詐騙險掏60萬買野山參 裝修人員化身反詐英雄即時攔阻

刑事局與遠東銀行合作 強化即時阻詐

林俊傑才認愛！女友七七突赴北京派出所報案　原因成謎

台中婦超商買點數助人購藥材 店員見異狀報警阻詐

相關新聞

老翁聽信詐騙險掏60萬買野山參 裝修人員化身反詐英雄即時攔阻

詐騙手法層出不窮，只要多一分警覺，人人都可能成為「反詐英雄」。金門一名洪姓老翁日前疑似遭遇網路詐騙，準備匯出60萬元購買...

太子集團陳志將在中國受審 恐面臨無期徒刑以上重刑

被控在東南亞地區建立龐大詐騙犯罪帝國的太子集團董事長陳志經歷逃亡後被捕並強制遣返中國，韓媒報導，依照中國刑法，大規模經濟...

太子集團主席陳志被捕 台灣洗錢源頭現形 匯致國際負責人送辦

柬埔寨太子集團創辦人陳志落網被遣送大陸，台北地檢署持續對陳志在台洗錢管道深入追查，8日指揮調查局與刑事局發動第7波搜索，對...

太子集團OBU帳戶洗錢源頭破功 匯致國際公司負責人80萬交保

柬埔寨太子集團創辦人陳志落網被引渡回大陸，台北地檢署針對陳志在台洗錢管道持續清查，昨天發動第7波搜索，拘提協助設立境外紙...

太子集團在台洗錢 竟設立數百紙上公司

柬埔寨太子集團跨國洗錢，創辦人陳志落網後被遣送回中國大陸。台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案，累計羈押九人，昨兵分十二路執...

太子集團涉政治敏感性 北京想讓美「碰不到」陳志

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，柬埔寨政府七日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志已被遣送回中國且撤銷柬埔寨國籍。分析人士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。