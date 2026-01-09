老翁聽信詐騙險掏60萬買野山參 裝修人員化身反詐英雄即時攔阻

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

詐騙手法層出不窮，只要多一分警覺，人人都可能成為「反詐英雄」。金門一名洪姓老翁日前疑似遭遇網路詐騙，準備匯出60萬元購買「80年野山參」，協助網友支付手術費用，所幸屋內正在施工的裝修人員察覺通話內容有異，立即通報警方到場，成功攔阻款項匯出，讓老翁得以保住多年積蓄。

警方指出，洪姓老翁日前在網路社群平台結識一名網友，對方自稱罹患重病急需動手術，卻因資金周轉困難，欲出售珍藏多年的「80年野山參」籌措醫藥費，開價60萬元。洪姓老翁不疑有他，認為既能行善助人，又可取得市面罕見的珍貴藥材，遂答應購買並準備付款。

事發當時，正在老翁住家內施工、協助裝設網路線的中華電信人員李滄豪，一邊作業一邊聽到老翁與網友的通話內容，發現對話涉及高額金錢，且說詞可疑，疑似常見詐騙手法，隨即撥打110報案，請求警方到場協助。

金城分局金城派出所警員洪紹軒、謝秉修獲報後迅速趕抵現場，耐心聽取老翁說明經過，並結合實務經驗與過往案例分析，研判為典型的「假交友、假急難救助、假販售高價物品」詐騙模式，經警方詳細說明詐騙手法與風險後，洪姓老翁才恍然大悟，當場打消付款念頭。

洪姓老翁事後對警方及熱心通報的裝修人員表達由衷感謝，表示若非即時提醒與介入，恐怕多年積蓄早已落入詐騙集團之手。

警方也再次呼籲，民眾進行網路交友時務必提高警覺，凡涉及借款、投資或高價物品交易，應多方查證、冷靜思考，切勿因同情心或貪圖便宜而貿然交付財物；如有任何疑慮，可隨時撥打165反詐騙專線或110報案諮詢，共同守護自身財產安全。

金門一名洪姓老翁日前疑似遭遇網路詐騙，準備匯出60萬元購買「80年野山參」，所幸屋內正在施工的裝修人員察覺通話內容有異，立即通報金城分局到場，民警成功攔阻款項匯出。記者蔡家蓁／攝影
金門一名洪姓老翁日前疑似遭遇網路詐騙，準備匯出60萬元購買「80年野山參」，所幸屋內正在施工的裝修人員察覺通話內容有異，立即通報金城分局到場，民警成功攔阻款項匯出。記者蔡家蓁／攝影
金城分局金城派出所警員洪紹軒、謝秉修獲報後迅速趕抵現場，耐心聽取老翁說明經過，並結合實務經驗與過往案例分析，經警方詳細說明詐騙手法與風險後，洪姓老翁才恍然大悟，當場打消付款念頭。圖／警方提供
金城分局金城派出所警員洪紹軒、謝秉修獲報後迅速趕抵現場，耐心聽取老翁說明經過，並結合實務經驗與過往案例分析，經警方詳細說明詐騙手法與風險後，洪姓老翁才恍然大悟，當場打消付款念頭。圖／警方提供

