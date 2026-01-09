快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

太子集團陳志將在中國受審 恐面臨無期徒刑以上重刑

中央社／ 台北9日電

被控在東南亞地區建立龐大詐騙犯罪帝國的太子集團董事長陳志經歷逃亡後被捕並強制遣返中國，韓媒報導，依照中國刑法，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動，恐難逃無期徒刑以上重刑。

韓國朝鮮日報日前報導，柬埔寨內政部7日發表聲明，證實逮捕包括陳志在內的3名中國人並遣返中國。38歲的陳志被控在柬埔寨境內經營大規模犯罪園區，並針對各國公民進行網路詐騙。去年10月，美國司法部以電信詐騙洗錢嫌疑對陳志提訴，美國財政部也將太子集團列為跨國犯罪組織並予以嚴厲制裁。

押送至中國的陳志之後將站上中國的法庭。法律專家指出，考慮到案件的規模與複雜程度，調查與審判將十分耗時。中國調查部門計畫對涉及中國、柬埔寨、緬甸、寮國的廣泛經濟犯罪和組織犯罪嫌疑展開調查。法律界人士預測，僅查明跨境資金走向，就可能需要1至2年時間。

嫌疑查明後預計將面臨極重刑罰，陳志被控開設網路賭場、詐騙、洗錢以及人口販運和強迫勞動。據華爾街日報，美國檢方掌握陳志下令並對詐騙園區勞動者施暴的證據。

報導指出，據推測，中國調查部門也歷時數月調查並掌握了大量相關證據。依照中國刑法，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動難逃重刑，若詐騙金額巨大或確認有強迫勞動、有組織犯罪等情節，可判處與無期徒刑相當的刑罰。中國有關部門據指正在研究綜合哪些罪名起訴陳志。

報導表示，在中國出生的陳志於2014年取得柬埔寨國籍，此後一直以柬國國籍為保護傘，躲避海外引渡。不過，去年12月，柬埔寨國王頒令剝奪陳志國籍，陳志躲避引渡他國的保護傘消失，又因為犯罪性質極其惡劣，柬國政府罕見迅速決定將他驅逐出境。

據報導，外界關注的焦點在於能否追回陳志隱匿的鉅額資產，以及是否會賠償受害者。美國政府去年扣押傳為陳志所有、價值140億美元的比特幣，成為最大規模的比特幣扣押案例。香港警方也凍結與陳志相關的27億5000萬港幣資產。

據華爾街日報，陳志利用遍佈30國的100多家企業進行洗錢活動，美國和中國政府需要進行資產分配談判，以劃分陳志被扣押的資金。此外，查核受害者被騙事實的過程也會十分漫長。專家指出，追回資產的訴訟可能演變為國際爭端，而實際償付可能需耗費數年時間。

太子集團負責人陳志（中）被大陸公安從柬埔寨金邊押解回大陸。圖／央視新聞截圖
太子集團負責人陳志（中）被大陸公安從柬埔寨金邊押解回大陸。圖／央視新聞截圖

陳志 電信詐騙 太子集團 洗錢

延伸閱讀

太子集團主席陳志被捕 台灣洗錢源頭現形 匯致國際負責人送辦

太子集團OBU帳戶洗錢源頭破功 匯致國際公司負責人80萬交保

被美國起訴的太子集團創始人陳志已引渡回中國

押回太子集團首腦陳志之後 陸公安部：將通緝首批犯罪集團骨幹

相關新聞

太子集團陳志將在中國受審 恐面臨無期徒刑以上重刑

被控在東南亞地區建立龐大詐騙犯罪帝國的太子集團董事長陳志經歷逃亡後被捕並強制遣返中國，韓媒報導，依照中國刑法，大規模經濟...

太子集團主席陳志被捕 台灣洗錢源頭現形 匯致國際負責人送辦

柬埔寨太子集團創辦人陳志落網被遣送大陸，台北地檢署持續對陳志在台洗錢管道深入追查，8日指揮調查局與刑事局發動第7波搜索，對...

太子集團OBU帳戶洗錢源頭破功 匯致國際公司負責人80萬交保

柬埔寨太子集團創辦人陳志落網被引渡回大陸，台北地檢署針對陳志在台洗錢管道持續清查，昨天發動第7波搜索，拘提協助設立境外紙...

太子集團在台洗錢 竟設立數百紙上公司

柬埔寨太子集團跨國洗錢，創辦人陳志落網後被遣送回中國大陸。台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案，累計羈押九人，昨兵分十二路執...

太子集團涉政治敏感性 北京想讓美「碰不到」陳志

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，柬埔寨政府七日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志已被遣送回中國且撤銷柬埔寨國籍。分析人士...

檢方偵辦太子集團洗錢案 第7波搜索 11人到案

柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，遣送回中國大陸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。