太子集團OBU帳戶洗錢源頭破功 匯致國際公司負責人80萬交保
柬埔寨太子集團創辦人陳志落網被引渡回大陸，台北地檢署針對陳志在台洗錢管道持續清查，昨天發動第7波搜索，拘提協助設立境外紙上公司與OBU帳戶的3名操盤手到案，檢方漏夜偵訊後，凌晨依洗錢罪命匯致國際商務公司負責人盧冠安80萬交保、台灣太子公司負責人王昱堂女友詹文卉50萬交保、王昱堂特助賴榮駿50萬交保、限制出境出海。
另外，檢調去年底2度約談太子集團陸籍幹部李添女助理劉純妤，當時有名曾任司法官的陳姓律師也被調查，調查局清查發現，陳姓律師在太子集團案爆發後，擔任天旭國際訴訟代理人，過程中疑協助隱匿資產，檢方諭令60萬交保，由於該律師名氣不小，幫過不少政商打過官司，這次捲入太子洗錢案，連政論名嘴都上節目公開點名，在司法圈引發熱議。
以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事「殺豬盤」詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，台灣是其一個中繼站，陳志熟悉台灣洗錢防制法，透過境外公司在台設立OBU帳戶，將詐騙所得資金，以假假合約方式匯入天旭國際與尼爾公司，以合法掩護非法洗錢。
檢調指出，目前市場上有所謂「秘書公司」，專門協助法人在海外設立OBU帳戶，由於OBU本身具有隱密性、免稅、資金自由進出、不受一般金融法規規範等特性，近年成為高端詐團洗錢管道，也讓OBU帳戶淪為洗錢破口，這次被查獲匯致國際公司，是太子集團在台洗錢的源頭。
據調查，太子集團2017年來台洗錢時，新加坡籍「大帳房」就指示王昱堂（在押）成立境外公司製造洗錢斷點，王昱棠因此找上老同學盧冠安幫忙，由匯致國際公司分別於塞席爾群島、馬紹爾群島設立50間紙上公司及OBU帳戶，相關開戶流程由詹文卉、賴榮駿跑腿。
據了解，賴榮駿偵訊時坦承犯罪事實，交保後見到親友立即淚崩；詹文卉在檢方第一波約談時，就已交保80萬元，昨天是2度被約談到案，她被移送時全身包得密不透風，對於OBU帳戶設立過程，也清楚交代。
檢方另查出，誠惟數位科技公司涉協助太子集團從事博弈洗錢，澄映科技公司也涉案，昨指揮刑事局拘提2家公司負責人、會計、客服人員共8人到案，預計今天移送複訊。
檢方去年11月偵辦太子集團洗錢以來，已向法院聲請扣押和平大苑房屋11戶、車位48個、各式超跑與銀行帳戶等，價值高達45億2766萬餘元。全案共查扣34輛豪車，包括布加迪「Chiron 山豬王」等限量車備受關注，除2輛一般代步車外，其餘32輛將委託行政執行署台北分署變價拍賣。
