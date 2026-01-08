太子集團主席陳志被捕 台灣洗錢源頭現形 匯致國際負責人送辦
柬埔寨太子集團創辦人陳志落網被遣送大陸，台北地檢署持續對陳志在台洗錢管道深入追查，今指揮調查局與刑事局發動第7波搜索，對象是協助設立境外紙上公司的匯致國際公司，拘提負責人盧冠安、台灣太子公司負責人王昱棠女友詹文卉、特助賴榮駿共11人到案，盧男、詹女、賴男及證人古婷芳深夜移送北檢，不排除強制處分。
另外，有消息指出，檢調上周針對太子陸籍幹部李添在台女助理劉純妤2度約談，有名曾任司法官的陳姓律師也被調查，檢方訊後諭令陳姓律師60萬交保，因該律師名氣不小，幫過不少政商打過官司，這次捲入洗錢被交保，連政論名嘴都上節目公開點名，已在司法圈引發熱議。
以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事「殺豬盤」詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，台灣是其一個中繼站，陳志熟悉台灣洗錢防制法，透過境外公司在台設立OBU帳戶，將詐騙所得資金，以假合約方式匯入天旭國際與尼爾公司，以合法掩護非法洗錢。
檢調指出，由於OBU帳戶有不受外匯管制等優勢，陳志看準央行只有總額管制，各別公司帳戶匯款不會留下紀錄，利用此漏洞把詐騙款項匯到台灣，盧冠安就是這條洗錢管道的源頭。
檢調去年針對OBU帳戶洗錢部分，搜索約談尼爾公司總經理林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊，並將3人聲押獲准。經溯源追查，發現是王昱棠透過賴榮駿、詹文卉找上匯致國際公司幫忙，在境外設立數十家紙上公司，在台開立OBU帳戶，讓詐騙贓款得順利匯入台灣，之後再由尼爾公司以博弈客服為掩護，暗中將錢洗白，詹女在首波偵查期間已被約談，當時諭令80萬元交保。
檢方去年11月偵辦太子集團洗錢以來，已向法院聲請扣押和平大苑房屋11戶、車位48個、各式超跑與銀行帳戶等，價值高達45億2766萬餘元。全案共查扣34輛豪車，包括布加迪「Chiron 山豬王」等限量車備受關注，除2輛一般代步車外，其餘32輛將委託行政執行署台北分署變價拍賣。
