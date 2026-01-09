聽新聞
太子集團在台洗錢 竟設立數百紙上公司

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

柬埔寨太子集團跨國洗錢，創辦人陳志落網後被遣送回中國大陸。台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案，累計羈押九人，昨兵分十二路執行第七波搜索，拘提、約談共十一人，其中匯致國際商務公司涉替太子集團設立數百家境外紙上公司，在台設立ＯＢＵ帳戶用以洗錢，漏夜訊問負責人盧冠安。

據悉，匯致國際商務公司從事公司服務業，負責人盧冠安為日前被羈押的台灣太子不動產公司總經理王昱棠友人，匯致國際商務公司涉從二○二一年間起替太子集團在境外虛設數百家紙上公司，並維持營運，以境外紙上公司在台開立ＯＢＵ（國際金融業務分行）帳戶，用以洗錢；由於ＯＢＵ帳戶只能匯款不能臨櫃提領，金流疑再經尼爾公司購買豪宅「和平大苑」及支付太子集團旗下在台開銷。

檢方查出，盧冠安涉與尼爾公司幹部賴榮駿、及日前以八十萬交保的尼爾公司員工詹雯卉接洽金流，同步拘提賴及約談詹女到案。檢方另查出，太子集團疑在台設立誠惟數位科技公司、澄映科技公司從事博弈設計相關產業，昨拘提負責人、會計及客服人員共八人，今陸續移送複訊。

太子集團 洗錢 陳志

