太子集團涉政治敏感性 北京想讓美「碰不到」陳志

聯合報／ 編譯盧思綸、大陸中心／綜合報導

<a href='/search/tagging/2/太子集團' rel='太子集團' data-rel='/2/243404' class='tag'><strong>太子集團</strong></a>負責人<a href='/search/tagging/2/陳志' rel='陳志' data-rel='/2/246012' class='tag'><strong>陳志</strong></a>（中）被大陸公安從<a href='/search/tagging/2/柬埔寨' rel='柬埔寨' data-rel='/2/109037' class='tag'><strong>柬埔寨</strong></a>金邊押解回大陸。圖／央視新聞截圖
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，柬埔寨政府七日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志已被遣送回中國且撤銷柬埔寨國籍。分析人士指出，美國率先起訴陳志，在美中缺乏引渡條約的背景下，這項安排幾乎等同關上陳志赴美受審的大門，美方極不可能將陳志引渡至美國受審。

大陸公安部表示，經調查，「陳志犯罪集團」涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪，目前陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

柬：應陸要求遣送陳志

柬埔寨內政部聲明，現年卅八歲、原具有柬中雙重國籍的陳志，已被遣送回中國接受有關部門調查，他的柬埔寨國籍已被撤銷。柬方表示，這次行動是應中國政府要求，但未說明陳志在中國面臨哪些指控。陳志落網時，另有二名中國籍人士一同被捕。

陳志創立的太子集團自稱是柬埔寨最大企業集團之一，投資橫跨不動產、銀行服務、飯店與大型建設開發。

美國司法部去年十月起訴陳志，指控他在柬埔寨經營詐騙園區，涉嫌洗錢及電信詐騙，受害者遍及全球，非法獲利高達數十億美元。若在美國被定罪，陳志最高將面臨四十年有期徒刑。

陳志遭美國起訴後，新加坡、泰國、香港和台灣宣布查封或凍結與陳志有關的數億美元資產。太子集團則否認所有指控。

專家指出，陳志遭遣送回中國，等於切斷美方把人帶回美國受審的路徑。

專家：此案涉政治敏感

跨國犯罪專家、哈佛大學客座研究員賽姆斯表示，柬埔寨此舉既緩解西方壓力，也配合北京想法，不讓美、英法院碰觸這起政治敏感案件。「可以確定的是，由於陳志的商業版圖及其在區域內的關係牽涉政治敏感性，尤其外界傳出他與多名中國政府官員有關聯，北京有強烈動機低調處理此案，並在國內自行解決」。

陸公安部：續通緝共犯

央視新聞報導，在柬埔寨「有關部門支持配合」下，陳志昨天被大陸警方從金邊押回。公安部說，將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員。

