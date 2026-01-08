銀行、警政、交易所三方聯防 遠銀啟動跨域防詐去年攔阻逾4.5億元

詐騙集團利用投資虛擬貨幣進行詐騙的案例頻傳，負責國內虛擬資產出入金流的遠東商銀8日宣布攜手內政部警政署刑事警察局、五家虛擬資產交易所，組成銀行、警政、交易所三方聯防的跨域防詐網，期望能夠縮短資訊流時間，針對可疑與潛在詐騙交易，快速採取攔阻行動。

遠東商銀目前是國內虛擬貨幣交易所法幣信託的主力銀行，市占率超過九成，換句話說，遠東商銀扮演著實體法幣與虛擬貨幣之間的關鍵節點。

根據統計，遠東商銀透過自主控管機制、加上與虛擬資產交易所聯合控管、銀行的鷹眼計畫及分行臨櫃攔阻，合計2025年已成功攔阻潛在詐騙金額超過新台幣4.5億元，其中，遠東商銀透過與交易所雙向聯防，自2025年合作以來，截至2025年11月底，已成功攔阻新台幣四千萬元。

而在返還金額部分，截至去年10月底，遠東商銀也已成功返還金額超過新台幣五千萬元，占全國警示帳戶詐騙返還金額新台幣1.98億元，約26.4%，其中，更有26位受害人成功領回100萬元以上。

遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志解釋，當客戶知道被詐騙後，錢要攔阻往往已經來不及，因為正常情況下在10分鐘內錢就不見，因此必須縮短資訊流時間、快速採取行動。

銀行、虛擬資產交易所、警政署如何進行聯防？戴松志指出，透過銀行、警政署、VASP業者三方建置系統，當銀行發覺有問題時，當下先凍結法幣帳戶，並透過API即時通報交易所，將加密貨幣錢包進行凍結，而警政署刑事警察局握有潛在的被害人名單，也會與銀行進行介接，作為臨櫃攔阻的重要依據。

刑事警察局副局長陳世煌也表示，2025年間遠東商銀率先與刑事局介接「潛在被害人」相關資料，並結合既有臨櫃關懷與攔阻機制，成功攔阻詐騙金額近新台幣1.1億元，並在配合政府打詐政策下，協助返還被害款項 5,234 萬元，顯示相關防詐措施已有發揮實質成效。