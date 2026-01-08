快訊

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻…明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

瑞士跨年惡火釀40死…酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

網傳「智慧收信箱」放門口可收掛號 交通部：一定要人簽收

中央社／ 台北8日電

<a href='/search/tagging/2/交通部' rel='交通部' data-rel='/2/177736' class='tag'><strong>交通部</strong></a>在臉書粉絲團發文澄清，掛號<a href='/search/tagging/2/郵件' rel='郵件' data-rel='/2/228110' class='tag'><strong>郵件</strong></a>一定要簽名或蓋章才可收領。 圖／取自交通部粉專
交通部在臉書粉絲團發文澄清，掛號郵件一定要簽名或蓋章才可收領。 圖／取自交通部粉專

針對網路上流傳不實訊息，指稱購買「智慧收信箱」放在門口，就能直接收取掛號信，交通部在臉書粉絲團發文澄清，掛號郵件一定要簽名或蓋章才可收領。

交通部表示，依規定掛號郵件必須由本人、家人、代理人親自簽名或蓋章才能領取，郵務士不會投遞私人智慧箱，且中華郵政並沒有與任何賣智慧箱的廠商簽約，不要相信網路上「郵務士會投遞特定品牌智慧箱」的影片。

若民眾真的不方便在家收信，交通部指出，寄件時請指定「i郵箱」，收到簡訊密碼再去取件，支持合法、安全的自取管道；同時提醒若有特殊收信需求，應直接打電話給當地投遞郵局，商量合法途徑。

根據中華郵政先前在官網公告說明，有關掛號郵件投遞作業，均須嚴格遵循郵政法、郵件處理規則及郵務營業規章規範，各類掛號郵件必須由收件人、代收人、代理人、同居家屬或收件地址接收郵件人員（如大樓管理處）簽名或蓋章收領，以明責任。

郵件 交通部

延伸閱讀

影／彰化幸福巴士集章送贈品、設搭乘優先順序 經營冷熱兩極化

彰化光復路郵局停工3年 承包商怒求償…法院判中華郵政要賠2460萬

電商包裹快捷郵件量暴增3成 中華郵政祭逾4.9萬招募22名郵務士

去年11郵局整併、今年1月再裁撤1郵局 中華郵政曝苦衷

相關新聞

太子集團洗錢案第七波搜索再抓洗錢源頭 拘提約談11人

柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，已被遣送回中國大陸。台北地檢署偵辦太子集團洗錢...

網傳「智慧收信箱」放門口可收掛號 交通部：一定要人簽收

針對網路上流傳不實訊息，指稱購買「智慧收信箱」放在門口，就能直接收取掛號信，交通部在臉書粉絲團發文澄清，掛號郵件一定要簽...

詐騙侵入校園升溫鎖定青少年 嘉市警訓練營強化學子識詐能力

近年詐騙手法翻新且侵入校園情勢升溫，逐漸鎖定青少年族群，包含假網拍、假遊戲點數、社群帳號盜用及網路交友詐騙，已成為校園安...

親友團誘捕詐團...女趴車遭輾斷6根肋骨 車手堅稱有煞車

台中吳姓男子擔任詐騙集團車手向邱姓婦人取款130萬元，邱的親友團驚覺遭詐決定自行誘捕，吳再次現身時察覺被埋伏竟踩油門衝撞...

太子集團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國！CNN：已不可能在美國受審

美國有線電視新聞網（CNN）報導，柬埔寨當局7日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志已被遣送回中國且撤銷柬埔寨國籍。分析人士...

詐團假冒投資名人撈上億 刑事局逮26人查獲毒品

刑事局南部詐欺偵查中心破獲周姓男子為首投資詐騙集團，集團假冒「不敗教主陳重銘」誘騙，共39人被詐1億多元，警方陸續逮捕2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。