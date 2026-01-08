網傳「智慧收信箱」放門口可收掛號 交通部：一定要人簽收

交通部在臉書粉絲團發文澄清，掛號郵件一定要簽名或蓋章才可收領。 圖／取自交通部粉專

針對網路上流傳不實訊息，指稱購買「智慧收信箱」放在門口，就能直接收取掛號信，交通部在臉書粉絲團發文澄清，掛號郵件一定要簽名或蓋章才可收領。

交通部表示，依規定掛號郵件必須由本人、家人、代理人親自簽名或蓋章才能領取，郵務士不會投遞私人智慧箱，且中華郵政並沒有與任何賣智慧箱的廠商簽約，不要相信網路上「郵務士會投遞特定品牌智慧箱」的影片。

若民眾真的不方便在家收信，交通部指出，寄件時請指定「i郵箱」，收到簡訊密碼再去取件，支持合法、安全的自取管道；同時提醒若有特殊收信需求，應直接打電話給當地投遞郵局，商量合法途徑。

根據中華郵政先前在官網公告說明，有關掛號郵件投遞作業，均須嚴格遵循郵政法、郵件處理規則及郵務營業規章規範，各類掛號郵件必須由收件人、代收人、代理人、同居家屬或收件地址接收郵件人員（如大樓管理處）簽名或蓋章收領，以明責任。