銀行、交易所、警政協力打詐 建立虛擬資產防詐網

隨著虛擬資產交易快速成長，金流即時、跨境且去中介化的特性，也逐漸成為詐騙集團轉移資金的新管道，使虛擬貨幣相關金流成為新型態犯罪風險。內政部警政署刑事警察局攜手掌握全台約95%虛擬資產出入金流的遠東商銀，並聯合全台多家虛擬資產服務提供者（VASP），共同打造橫跨警政、銀行與虛擬資產產業的「跨域防詐網」，希望在金流進出金融體系的第一時間即進行控管，降低詐騙資金流竄風險。

由於遠東商銀具有關鍵節點地位，透過銀行端的即時風控機制，搭配警方的潛在被害人資料與165通報系統，再串聯各大交易所同步控管，可形成雙向聯防、即時通報的防詐網絡，有效補強虛擬資產領域的防詐缺口。

刑事警察局副局長陳世煌表示，2025年間遠東商銀率先與刑事局介接「潛在被害人」相關資料，並結合既有臨櫃關懷與攔阻機制， 成功攔阻詐騙金額近1.1億元。此外據警政署統計，2025年前10月全國警示帳戶詐騙返還金額為新台幣1.98億元；遠銀總經理林建忠表示，截至去年10月，已成功返還逾5000萬元，占全國返還金額約26.4%。在警示帳戶數僅占全國約1.6%的情況下，卻貢獻超過四分之一的返還金額，顯示在關鍵金流節點導入即時控管，對防詐成效具高度影響力。

遠東商銀說明，已導入AI輔助分析，建構「事前預警、事中防阻、事後追蹤」的多層風險控管架構，透過即時分析交易行為與資金軌跡，並與警政單位及交易所進行資料介接，提高可疑交易的即時辨識率。數據顯示，被即時標記的可疑帳戶中，有七成於90天內轉為警示帳戶；截至目前，已成功阻擋逾3億元可疑交易，加上跨域聯防與臨櫃攔阻，累計攔阻金額超過4.5億元。

遠銀也指出，詐騙集團會不斷測試銀行風控模型與關懷流程，調整轉帳時點與話術因應，但透過警政、銀行與VASP業者制度化合作，可大幅提高詐騙成本，讓詐騙金流更難進入金融體系。