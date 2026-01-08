快訊

太子集團洗錢案第七波搜索再抓洗錢源頭 拘提約談11人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，已被遣送回中國大陸。台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，今天執行第7波搜索行動，鎖定協助太子集團設立境外紙上公司及維持營運的匯致國際商務公司，共計拘提約談盧姓負責人等11人到案，其中3人今晚陸續移送複訊。

北檢今指揮刑事局、台北市調查處執行太子集團案，第七波搜索，拘提盧姓負責人等10人住居所及匯致國際商務公司共12處，約談日前已80萬交保的被告尼爾公司員工詹女到案，共計拘提約談11人。

專案小組追查，太子集團涉透過匯致國際商務公司在境外設立紙上公司及維持營運，並在台開OBU帳戶匯入贓款，並與尼爾公司接洽從事洗錢等犯罪，盧姓負責人與尼爾公司幹部聯繫窗口賴姓男子均被拘提到案，晚間將陸續移送北檢複訊，另也約談尼爾公司員工詹女到案釐清細節。

檢方另也查出，誠惟數位科技公司涉協助太子集團從事博弈洗錢，澄映科技有限公司也涉案，今指揮刑事局拘提2家公司負責人、會計、客服人員共8人到案，明日移送複訊。

檢方2025年11月起偵辦太子集團洗錢等案，日前的6波搜索行動，迄今累計9人羈押獲准。羈押被含天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩等4人日前延押獲准；尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊等3人今向法院聲請延押；其餘2名羈押被告則是香港博高公司在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國，及Cigar Vie雪茄館負責人的胞兄陳韋志。

此案，北檢偵辦太子集團在台利用博弈詐騙洗錢，已向台北地方法院聲請扣押在台洗錢的不法資產，包含和平大苑房屋11戶、車位48個、各式豪車及銀行帳戶，合計價值高達45億2766萬餘元。布加迪 Bugatti「Chiron 山豬王」等豪車備受關注，全案共計查扣34輛車，除了2輛一般代步車外，其餘32輛車將委託行政執行署台北分署進行變價拍賣。

太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨落網。圖取自柬中時報
太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨落網。圖取自柬中時報

太子集團 洗錢 北檢

