詐騙侵入校園升溫鎖定青少年 嘉市警訓練營強化學子識詐能力

近年詐騙手法翻新且侵入校園情勢升溫，逐漸鎖定青少年族群，包含假網拍、假遊戲點數、社群帳號盜用及網路交友詐騙，已成為校園安全重要議題。嘉義市警局長陳明志表示，希望透過寓教於樂方式，引導學童建立正確識詐意識，讓每名孩子不只學得會，更能講得懂、傳得開。

市警局說，為預防少年於寒假期間誤入詐騙陷阱，規畫「校園防詐小尖兵春季訓練營」。課程落實市長黃敏惠「警政做後盾、教育當前鋒」理念，融入防詐觀念並以實例互動，引導學子建立「不輕信、不轉帳、多查證」意識，讓防詐觀念扎根校園。

活動由市政府指導、市警局主辦，並結合少年輔導委員會共同推動。課程涵蓋桌球、跆拳道、美勞DIY、捏塑手作、益智桌遊及素描繪畫，提供國小至高中學生健康學習環境，並保留名額予脆弱家庭，兼顧少年保護與犯罪預防。