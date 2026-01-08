快訊

刑事局與遠東銀行合作 強化即時阻詐

桃園電子報／ 桃園電子報

左至右： 刑事局副局長陳世煌 遠東商業銀行總經理林建忠 中華民國虛擬通貨商業同業公會理事長鄭光泰 scaled
刑事局副局長陳世煌(左起)、遠東商業銀行總經理林建忠、中華民國虛擬通貨商業同業公會理事長鄭光泰。圖：刑事局提供

近年來，詐欺犯罪快速演變，已呈現高度組織化、科技化與跨域化的發展趨勢。詐騙手法不再侷限於單一管道，而是結合數位科技、網路平台與各類金融工具，迅速移轉資金、隱匿金流，對社會秩序與民眾財產安全造成重大衝擊。刑事警察局指出，詐欺不僅是統計數字，更是實際發生在民眾生活中的傷害，防詐工作已無法停留在零散或個別措施，必須從制度面與結構面全面升級，建立足以因應新型態犯罪的整體防線。為強化前端即時攔阻能量，刑事警察局今(8)日與遠東銀行簽署防詐合作備忘錄。

IMG 9714 scaled
刑事局與遠東銀行簽署防詐合作備忘錄。圖：刑事局提供

今日簽署儀式由刑事局副局長陳世煌與遠東銀行總經理林建忠共同主持，並邀集VASP公會理事長鄭光泰及相關業者代表出席，透過「聯合防詐」的跨域合作與制度化聯防機制，整合警銀專業能量，強化可疑交易即時通報與攔阻，提升詐騙金流追查效率。

陳世煌表示，去(114)年間遠東銀行率先與刑事局介接「潛在被害人」相關資料，並結合既有臨櫃關懷與攔阻機制，成功攔阻詐騙金額近1.1億元，並在配合政府打詐政策下，協助返還被害款項5234萬元，顯示相關防詐措施已具體發揮實質成效。刑事局亦肯定銀行第一線人員在臨櫃關懷、交易判斷與即時攔阻工作上的專業與付出，認為正是金融機構站在防詐最前端，才能為整體防制體系爭取關鍵時間。

此外，此次合作亦邀集虛擬資產服務提供者公會與相關業者共同參與，象徵防詐聯防機制正式由傳統金融體系，延伸至新興金流領域，打造全台首創的跨域防詐網絡，展現政府攜手金融機構及新興產業業者，共同防制詐騙的堅定決心。

陳世煌也強調，防制詐騙是一項長期且艱鉅的工作，未來將持續與金融機構及相關產業深化合作，透過制度化聯防機制不斷精進防制作為，期能把防詐網絡織得更密、更穩，真正守住民眾的財產安全，並回應社會大眾對政府防詐工作的信任。

刑事局 詐騙

