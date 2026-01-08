快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

親友團誘捕詐團...女趴車遭輾斷6根肋骨 車手堅稱有煞車

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓男子擔任詐騙集團車手向邱姓婦人取款130萬元，邱的親友團驚覺遭詐決定自行誘捕，吳再次現身時察覺被埋伏竟踩油門衝撞、不顧柯姓女子趴在車頭阻止，竟狂飆、猛甩害其掉落又二度輾壓至骨折涉嫌殺人未遂；法院今開庭，吳否認殺人犯意，堅稱有煞車、沒輾人。

台中地院今開庭，吳男否認殺人未遂，辯稱自己沒有輾壓柯女，看見對方掉下去自己就踩煞車了，還說當時對方開車門拉扯、想打他，車子怠速前行才移動，主張倒車時沒有壓柯，僅坦承傷害。

吳男還說，關於詐欺部分自己只是車手，沒有負責指揮、操縱詐騙集團，法官則說，檢方只有起訴他參與，沒有起訴他指揮、操縱，吳得知後才說「喔，抱歉。」

檢警起訴指出，吳男擔任詐團車手，去年8月30日、9月4日及9月9日，3度向邱婦領取30萬8000元、70萬元及30萬元出面，邱驚覺遭詐和多名子女商討，親友團決定自行誘捕面交車手，假意約對方9月11日在太平區麥當勞再度面交40萬元。

吳男再度到場，邱婦依約開門要上車，一旁親友趕緊上前，吳因警覺遭圍堵踩油門沿中山路3段往祥順路加速，親友緊抓後車門遭拖行受傷，其他人也騎機車追趕、包夾，吳卻加速衝撞。

當時邱婦的柯姓女兒趴在吳引擎蓋上，吳竟還一路狂飆、反覆急煞，橫跨雙黃線左右劇烈甩動，柯體力不支遭甩落，身體遭吳前輪輾壓，親友趕到場爭執時，吳竟倒車二度輾壓倒在地上的柯，釀她遭輾斷6根肋骨、骨盆骨折及大面積挫傷。

檢方訊時，吳男否認殺人未遂，曾自己「安非他命吸過頭」只想離開，不是故意要壓柯女，倒車是想逃跑，可能吸毒感官放大，很緊張、很害怕；檢方依加重詐欺、公共危險、傷害及殺人未遂等罪嫌起訴吳。

詐團車手遭親友團圍堵竟狂飆撞2人，柯姓女子肉身擋車遭狠甩二度輾壓。圖／取自監視器影像
詐團車手遭親友團圍堵竟狂飆撞2人，柯姓女子肉身擋車遭狠甩二度輾壓。圖／取自監視器影像

殺人未遂 車手 詐騙集團

