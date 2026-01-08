快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

太子集團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國！CNN：已不可能在美國受審

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，柬埔寨當局7日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志已被遣送回中國且撤銷柬埔寨國籍。分析人士指出，外界屢傳陳志與多名中國政府官員有往來，使北京有強烈動機將此案低調自行處理，而在美中缺乏引渡條約的背景下，這項安排幾乎等同關上陳志赴美受審的大門，美方極不可能再把人帶上美國法庭。

柬埔寨內政部聲明，現年38歲、原具有柬中雙重國籍的陳志，已被遣送回中國接受有關部門調查，且他的柬埔寨國籍已被撤銷。柬方表示，這次行動是應中國政府要求進行，但未說明陳志在中國面臨哪些指控。陳志落網時，另有2名中國籍人士一同被捕。

陳志創立的太子集團自稱是柬埔寨大型企業集團之一，投資橫跨豪華不動產、銀行服務、飯店與大型建設開發。美國司法部去年10月起訴陳志，指控其涉嫌洗錢及電信詐騙，受害者遍及全球。

美國財政部與英國外交部去年10月對太子集團及其數十家關聯機構祭出制裁，並將其列為跨國犯罪組織。

分析人士指出，陳志遭遣送回中國，等於切斷美方「把人帶回美國受審」的路徑。由於美中之間沒有引渡條約，且兩國正陷入更深的地緣政治與經濟競逐，陳志短期內在美國出庭受審「極不可能」。

跨國犯罪專家、哈佛大學亞洲中心客座研究員賽姆斯（Jacob Sims）表示，這次逮捕反映國際社會持續施壓，讓金邊當局無法繼續坐視不管。此舉既緩解西方日益嚴密的審查壓力，也配合北京的想法，不讓美英法院碰這起政治敏感案件。賽姆斯說，這樣的結果「實質上讓陳志避開美國司法管轄」，也意味美方即使握有起訴與資產扣押進展，仍難以觸及人身管轄的最後一環。

「可以確定的是，由於陳志的商業版圖及其在區域內的關係牽涉政治敏感性，尤其外界還傳出他與多名中國政府官員有關聯，」賽姆斯說，「北京有強烈動機低調處理此案，並在國內自行解決」。

柬埔寨當局7日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志已被遣送回中國且撤銷柬埔寨國籍。圖／取自太子集團網頁
柬埔寨當局7日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志已被遣送回中國且撤銷柬埔寨國籍。圖／取自太子集團網頁

陳志 美國 柬埔寨

延伸閱讀

阿里山暌違多年再下雪 居民雀躍記錄

罪行連美也驚動…太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送大陸調查

詐騙數十億美元！太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送回大陸調查

科技人陳志育轉身人間菩薩 10年還願發出善款5千萬元

相關新聞

詐騙侵入校園升溫鎖定青少年 嘉市警訓練營強化學子識詐能力

近年詐騙手法翻新且侵入校園情勢升溫，逐漸鎖定青少年族群，包含假網拍、假遊戲點數、社群帳號盜用及網路交友詐騙，已成為校園安...

親友團誘捕詐團...女趴車遭輾斷6根肋骨 車手堅稱有煞車

台中吳姓男子擔任詐騙集團車手向邱姓婦人取款130萬元，邱的親友團驚覺遭詐決定自行誘捕，吳再次現身時察覺被埋伏竟踩油門衝撞...

太子集團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國！CNN：已不可能在美國受審

美國有線電視新聞網（CNN）報導，柬埔寨當局7日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志已被遣送回中國且撤銷柬埔寨國籍。分析人士...

詐團假冒投資名人撈上億 刑事局逮26人查獲毒品

刑事局南部詐欺偵查中心破獲周姓男子為首投資詐騙集團，集團假冒「不敗教主陳重銘」誘騙，共39人被詐1億多元，警方陸續逮捕2...

影／北市女交友軟體認識男網友 投資虛擬幣...2個月噴掉1000萬

台北市劉姓女子在交友軟體上認識男網友，誤信「保證高獲利、穩賺不賠」話術，投資虛擬貨幣泰達幣，短短2個月面交金額累計破千萬...

太子集團創辦人陳志 柬國被捕 遣送回大陸

根據柬埔寨「柬中時報」與大陸多家媒體報導，太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國，接受相關部門調查。刑事局昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。