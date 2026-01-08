詐團假冒投資名人撈上億 刑事局逮26人查獲毒品

刑事局南部詐欺偵查中心破獲周姓男子為首投資詐騙集團，集團假冒「不敗教主陳重銘」誘騙，共39人被詐1億多元，警方陸續逮捕26人，查獲毒品愷他命等物，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。

刑事局南部打擊犯罪中心今天上午指出，南部詐欺偵查中心偵破一起組織嚴密詐欺與洗錢案，經循線追查發現原擔任詐騙集團車手的29歲周姓男子涉嫌重大，經長期跟監蒐證後，去年9月24日前往苗栗縣執行拘提搜索，現場查扣疑似詐欺贓款新台幣164多萬元及毒品愷他命、毒咖啡包等贓證物，全案依刑法詐欺、組織犯罪防制條例及洗錢防制法、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，集團利用網路上廣告，誘使被害人點進去後以為是真正的投資達人「不敗教主陳重銘」，再與被害人聊天，請助理幫忙被害人申購股票，致使被害人陷入「假投資」手法誘騙被害人匯款。經統計共有包括徐姓等39名被害人受騙上當。

警方表示，此集團分工細膩，由水房首腦張姓主嫌與收簿27歲夏姓男子，透過虛設「匯通寶購物公司」、「麗大國際事業股份有限公司」、「恆富勤資產公司」等空頭公司作為洗錢中繼站。

當被害人將款項匯入第一層人頭帳戶後，集團成員即透過網路轉帳，將贓款層層轉匯至第二、第三層空頭公司帳戶，最後再由周男等第四層車手前往提領，製造金流斷點以規避查緝，其中一名馬姓被害人單筆遭詐金額即高達1367萬元。

專案小組自民國113年底至去年9月期間陸續收網，去年9月間前往周男苗栗縣住處與租屋處查緝，查獲點鈔機1台、現金164萬1000元、手機、監視器主機，以及毒品愷他命（毛重11.3公克）、毒品咖啡包（毛重33.6公克）、電子磅秤及K盤等贓證物。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885