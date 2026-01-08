快訊

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

父母雙亡成孤兒…小六童辦完喪事才哭「讓媽媽安心走」校長心疼

詐團假冒投資名人撈上億 刑事局逮26人查獲毒品

中央社／ 記者洪學廣高雄8日電

刑事局南部詐欺偵查中心破獲周姓男子為首投資詐騙集團，集團假冒「不敗教主陳重銘」誘騙，共39人被詐1億多元，警方陸續逮捕26人，查獲毒品愷他命等物，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。

刑事局南部打擊犯罪中心今天上午指出，南部詐欺偵查中心偵破一起組織嚴密詐欺與洗錢案，經循線追查發現原擔任詐騙集團車手的29歲周姓男子涉嫌重大，經長期跟監蒐證後，去年9月24日前往苗栗縣執行拘提搜索，現場查扣疑似詐欺贓款新台幣164多萬元及毒品愷他命、毒咖啡包等贓證物，全案依刑法詐欺、組織犯罪防制條例及洗錢防制法、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，集團利用網路上廣告，誘使被害人點進去後以為是真正的投資達人「不敗教主陳重銘」，再與被害人聊天，請助理幫忙被害人申購股票，致使被害人陷入「假投資」手法誘騙被害人匯款。經統計共有包括徐姓等39名被害人受騙上當。

警方表示，此集團分工細膩，由水房首腦張姓主嫌與收簿27歲夏姓男子，透過虛設「匯通寶購物公司」、「麗大國際事業股份有限公司」、「恆富勤資產公司」等空頭公司作為洗錢中繼站。

當被害人將款項匯入第一層人頭帳戶後，集團成員即透過網路轉帳，將贓款層層轉匯至第二、第三層空頭公司帳戶，最後再由周男等第四層車手前往提領，製造金流斷點以規避查緝，其中一名馬姓被害人單筆遭詐金額即高達1367萬元。

專案小組自民國113年底至去年9月期間陸續收網，去年9月間前往周男苗栗縣住處與租屋處查緝，查獲點鈔機1台、現金164萬1000元、手機、監視器主機，以及毒品愷他命（毛重11.3公克）、毒品咖啡包（毛重33.6公克）、電子磅秤及K盤等贓證物。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

被害人 詐欺 毒品

延伸閱讀

駕駛攜槍毒...未繫安全帶竟拒檢逃 遭壓制狡辯「車壞了失控」

龜山警匪追逐！男未繫安全帶拒檢逃逸 警查獲毒品、鎮暴槍

摩鐵黑道主任讓詐團免費住 豪華房竟成彩虹菸工廠...老闆氣炸

刑事局破獲跨境詐騙中古車行貸款案 逮34人送辦

相關新聞

詐團假冒投資名人撈上億 刑事局逮26人查獲毒品

刑事局南部詐欺偵查中心破獲周姓男子為首投資詐騙集團，集團假冒「不敗教主陳重銘」誘騙，共39人被詐1億多元，警方陸續逮捕2...

影／北市女交友軟體認識男網友 投資虛擬幣...2個月噴掉1000萬

台北市劉姓女子在交友軟體上認識男網友，誤信「保證高獲利、穩賺不賠」話術，投資虛擬貨幣泰達幣，短短2個月面交金額累計破千萬...

太子集團創辦人陳志 柬國被捕 遣送回大陸

根據柬埔寨「柬中時報」與大陸多家媒體報導，太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國，接受相關部門調查。刑事局昨...

太子集團在台 涉5大犯罪區塊

太子集團跨國洗錢震驚國際，台北地檢署目前查出集團在台五大犯罪區塊，分別是經營線上博弈、購買豪宅洗錢、設立地下匯兌組織、透...

罪行連美也驚動…太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送大陸調查

陸媒引述「柬中時報」報導，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關...

詐騙數十億美元！太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送回大陸調查

柬埔寨「柬中時報」7日報導，該報記者獲悉，太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國，以接受相關部門調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。