太子集團在台 涉5大犯罪區塊

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

太子集團跨國洗錢震驚國際，台北地檢署目前查出集團在台五大犯罪區塊，分別是經營線上博弈、購買豪宅洗錢、設立地下匯兌組織、透過豪華遊艇走私，及在帛琉渡假村洗錢；全案迄今共九人羈押，查扣十一戶「和平大苑」豪宅、四十八個停車位、卅四輛超跑豪車、數千萬元現金，總金額逾四十五億元。

以陳志為首的太子集團，在世界各地建立龐大網絡洗錢，台灣是其一個中繼站，陳志熟悉台灣洗錢防制法，透過境外公司在台設立OBU帳戶，將詐騙資金，以假合約方式匯入天旭國際與尼爾公司。

據調查，太子集團在台共有十二家公司，與洗錢有關主要有四家，其中台灣太子公司負責管理「和平大苑」不動產物業，尼爾公司是「洗錢總部」，專門接收陳志海外詐騙資金，太子集團購買豪宅與停車位贓款，均來自尼爾公司，洗錢資金也用來繳交高額房貸。

另兩家公司天旭國際科技與顥玥公司，天旭開設於一○一大樓，表面上經營線上博弈，實則替陳志洗錢。顥玥名義上從事博弈客服，暗中巧立名目幫太子集團洗錢，這四家公司分別由在台最高階幹部辜淑雯、王昱棠負責。

陳志與陸籍幹部李添為隱匿犯罪所得，另在台設立地下匯兌組織，指示集團「第三把手」在大陸開設「恆信交易所」，再用虛擬貨幣打錢至冷錢包，由Cigar Vie雪茄館負責人陳韋翔胞兄陳韋志保管，如需現金花用，由給玄古管理公司負責人王俊國出面提領，作為繳交遊艇維護費、律師費、公司發放薪水用途。

太子集團 洗錢

相關新聞

太子集團創辦人陳志 柬國被捕

根據柬埔寨「柬中時報」與大陸多家媒體報導,太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國,接受相關部門調查。刑事局昨...

太子集團跨國洗錢案 再押1人

檢調偵辦太子集團跨國洗錢案,查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館疑經營水房協助集團將海外贓款變現,檢警拘提雪茄館負責...

