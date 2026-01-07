太子集團創辦人陳志 柬國被捕

被控跨國詐騙的柬埔寨太子集團犯罪首腦陳志，昨傳出已在柬國落網並遣送大陸。陳志曾出入台灣至少十次，藏匿部分不法所得。圖／取自太子集團網頁

根據柬埔寨「柬中時報」與大陸多家媒體報導，太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國，接受相關部門調查。刑事局昨透過管道查證，確認消息屬實，將依檢方指示進行相關偵查作為。

據了解，刑事局昨晚由兼轄柬埔寨事務的駐越南胡志明市聯絡官，查證確認陳志在柬國落網遣送大陸，但詳細狀況不明。柬埔寨與台灣外交不暢通，近年兩岸共同打擊犯罪機制停擺，刑事局將嘗試與陸方交換情資，了解陳志被送陸狀況及後續偵審情形。

公開資料顯示，陳志一九八七年生於福建，早期任職網路遊戲公司，二○一○年底至隔年間移居柬埔寨並投入房地產市場。二○一四年放棄中國國籍、入籍柬埔寨，隔年創立太子集團並出任董事長，聲稱業務遍及全球卅多國。

美國司法部去年十月十四日宣布起訴陳志，指擁有英國和柬埔寨公民身分的陳志，在柬埔寨成立園區，強迫他人在類似監獄場所從事殺豬盤詐騙。

美國司法部當時說，陳志涉嫌電信詐騙及洗錢，針對陳志詐騙所得約十二萬枚比特幣（現值為一五○億美元左右，約新台幣四六○○億元）提出沒收請求。此案為美國司法部史上規模最大沒收行動。

美國起訴書指出，陳志及其他高層暗中將集團發展成亞洲最大跨國犯罪組織之一，在陳志指示下，太子集團透過在柬埔寨各地經營詐騙機構，進行加密貨幣投資詐騙。

陳志和太子集團高層利用在多個國家政治影響力，向政府官員行賄以避免執法部門干預，還透過專業洗錢活動及表面上合法商業企業網路，洗白詐欺收益。部分犯罪所得用於豪華旅行和娛樂，購買手表、遊艇、私人飛機、度假屋、高檔收藏品及稀有藝術品等奢侈品。

此案並引發中國指控美方「黑吃黑」。中國國家計算機病毒應急處理中心去年十一月說，美國政府早在二○二○年就透過駭客技術手段「竊取」陳志持有的十二萬枚比特幣，這筆錢原本存放於陳志持有私鑰加密貨幣錢包中，卻遭美國政府「國家級駭客」手法接管。

熟悉涉外事務警官說，大陸、柬埔寨「都不會理我們」，台灣能施力有限，恐僅能就在台查獲的太子集團洗錢案犯嫌偵辦，不易連結陳志與跨境詐欺部分。