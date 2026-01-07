聽新聞
罪行連美也驚動…太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送大陸調查
陸媒引述「柬中時報」報導，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。
據悉，陳志長期被指控涉及大規模跨國詐騙與資金洗錢。美國司法部曾針對他提出起訴，指其在柬埔寨策劃龐大的詐騙行動，從全球多名受害者手中騙取大量加密貨幣。美國財政部亦介入調查，並扣押一批據稱與其相關、總值超過1,400億美元的比特幣資產，形容為史上規模最大的加密貨幣查扣案。除美國外，太子集團也受到多國執法與監管機關密切關注。
調查發現，太子集團在柬埔寨設立多處名為「科技產業園」的園區，實際涉入電信詐騙、網路詐騙、人口販運與強迫勞動等違法活動。
公開資料顯示，陳志生於1987年福建，早期任職網路遊戲公司，2010年底至2011年間移居柬埔寨並投入房地產市場。2014年他放棄中國國籍、入籍柬埔寨，隔年創立太子集團並出任董事長，聲稱業務遍及全球30多國。
