刑事局破獲跨境詐騙中古車行貸款案 逮34人送辦

中央社／ 台中7日電

有黑幫背景的吳姓與楊姓男子，和境外詐騙集團合作，待被害人資金不足時，誘騙透過中古車行申辦貸款，賺取高額服務費，案經刑事局循線逮捕吳男等34人，警詢後依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，警方於民國113年11月間，經嘉義地方檢察署檢察官指揮，偵辦被害人遭假檢警話術誘騙，進而辦理房產抵押貸款詐欺案。

經刑事局深入追查發現有不法集團涉案，立即與高雄、台中、新北、桃園、彰化等地警察局組成專案小組擴大偵辦，經清查被害民眾共計47名，財損金額達新台幣2億餘元。

專案小組長期蒐證後，自114年4月至8月間，前往多地發動3波查緝行動，帶回主嫌30歲吳男、共犯32歲楊男及車行成員、掮客、金主、地政士、車手等共34人到案，並查扣現金、作案手機、電腦、簽收條、印章及房產抵押文件等證物。

警方查出，四海幫海青堂吳姓副堂主，夥同竹聯幫雷堂楊姓幹部，勾結設於柬埔寨的境外詐騙機房，並於幕後指揮操控從事融資貸款的中古車行。

境外機房先以假檢警或假投資手法詐騙被害人，待被害人資金不足時，再誘騙向車行申辦貸款，涉案車行表面上經營二手車買賣，實際從事融資及不動產抵押貸款，車行再仲介被害人向配合金主及地政士辦理不動產抵押貸款，藉機從中收取10%至15%高額服務費、代書費及利息等利益。

集團成員甚至陪同被害人前往地政事務所，假冒債權人完成對保程序，以應付關懷提問及警方盤查，事後被害人再將貸款金額交付詐騙集團車手。

警方清查，案件受害金額最高單一案例3365萬元，為台北市70歲被害人，先遭假投資詐騙損失2665萬元，再被以房產抵押貸款詐財損失700萬元。

全案警詢後，依刑法詐欺、重利，以及違反洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌，將吳男等34人移送嘉義地檢署偵辦。

被害人 詐騙集團 車行

