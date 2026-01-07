快訊

假檢警辦案要求寄金融卡 金門女險失戶頭360萬幸警即時攔阻

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名洪姓女子近日接獲詐騙集團假冒檢警來電，對方佯稱其名下帳戶涉及洗錢案件，要求配合調查並寄出金融卡，所幸家屬及時察覺異狀，警方也迅速介入，成功在金融卡遭不法利用前取回，保住帳戶內高達新台幣360萬元存款。

金城分局指出，洪女日前接獲自稱「彰化地檢署檢察官」的來電，對方聲稱其中國信託帳戶涉入洗錢防制法案件，須配合分案調查，並以辦案需求為由，要求洪女將金融卡寄送至台灣指定地點；隨後，電話又被轉接至一名自稱警察的人士，佯稱協助報案，並要求洪女加入LINE聯繫，強調因涉及刑事案件，須「代管財產」，必須依照指示寄送金融卡。

洪女信以為真，依照對方指示，透過超商寄出金融卡。直到事後將過程告知家人，家人察覺手法與常見詐騙高度相似，研判恐已受騙，惟金融卡已寄出，洪女情急之下立即前往派出所報案請求協助。

警方接獲報案後，立即掌握寄件資訊，並陪同洪女趕赴超商辦理退貨程序，順利取回金融卡，成功阻止詐騙集團得手，守住帳戶內360萬元存款，避免重大財務損失。

金城分局分局長朱政憲提醒，檢察官與警方不會以任何辦案名義，要求民眾交付提款卡、密碼，亦不會指示寄送或代管財產，更不會透過LINE等通訊軟體聯繫辦案；若接獲疑似詐騙電話，務必保持冷靜，落實「一聽、二掛、三查證」，並可撥打「165」反詐騙諮詢專線，或就近至警察機關查證，避免落入詐騙陷阱。

金門一名洪姓女子近日接獲詐騙集團假冒檢警來電，對方佯稱其名下帳戶涉及洗錢案件，要求配合調查並寄出金融卡，所幸家屬及時察覺異狀，警方也迅速介入，成功在金融卡遭不法利用前取回，保住帳戶內的300多萬。圖／民眾提供
金門一名洪姓女子近日接獲詐騙集團假冒檢警來電，對方佯稱其名下帳戶涉及洗錢案件，要求配合調查並寄出金融卡，所幸家屬及時察覺異狀，警方也迅速介入，成功在金融卡遭不法利用前取回，保住帳戶內的300多萬。圖／民眾提供
金門一名洪姓女子近日接獲詐騙集團假冒檢警來電，對方佯稱其名下帳戶涉及洗錢案件，要求配合調查並寄出金融卡，所幸家屬及時察覺異狀，警方也迅速介入，成功在金融卡遭不法利用前取回。圖／民眾提供
金門一名洪姓女子近日接獲詐騙集團假冒檢警來電，對方佯稱其名下帳戶涉及洗錢案件，要求配合調查並寄出金融卡，所幸家屬及時察覺異狀，警方也迅速介入，成功在金融卡遭不法利用前取回。圖／民眾提供

