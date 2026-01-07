影／外國旅客上網填寫TWAC遭詐騙 移民署呼籲「要求付費就是假網站」

為提升外來旅客入境效率，內政部移民署自去年10月1日起全面改採「電子A卡」（TWAC，TAIWAN ARRIVAL CARD），外國旅客必須在抵台前三天內，上網至TWAC官方網站完成入國登記表填報，尚未事先完成TWAC填報者，最遲須於抵台後、護照查驗前完成申報，整個過程完全免費。但詐騙集團腦筋動得快，看到新措施就想到商機，假網頁搭配廣告置頂，不少來台外國旅客落入詐騙圈套。

一名近日來台的新加坡旅客投訴，他搭乘酷航班機來台灣旅遊，在班機即將抵達台灣前，經空服員告知入境台灣必須填寫TWAC，他透過飛機上的網路搜尋，卻意外落入詐騙集團圈套。該名旅客表示，他透過詐騙網頁申請時，網頁顯示因他太晚申請，為加速資料審查必須支付70美金（約台幣2100元），才不會影響他的入境時間。

該旅客不滿地說，他刷卡付款以為完成申報，沒想到落地後才發現自己被騙。既然移民署要求業者在飛機上提醒旅客上網填寫TWAC，是不是能提醒旅客詐騙猖獗，千萬不要點到詐騙網站，或是告知旅客，下機後到機場航廈內掃描現場設置的QR Code，只要在通過移民署前完成填寫TWAC就好。

據了解，桃園國際機場去年11至12月共有11名分別來自中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國、加拿大的外籍旅客受騙，每人遭詐騙金額為美金50元（約台幣1500元），這些被害者大多是自行上網搜尋TWAC而被假網頁誤導，進而落入詐騙集團圈套。但也有部分被詐騙的外籍旅客不願報案，大部分是聽到報案需要耗費1、2個小時製作筆錄，認為被騙金額不大，不想浪費旅遊時間就逕自離開。

移民署表示，讓了新措施訊息普及所有外籍旅客，已透過媒體、相關機關網頁及航空公司、船公司等單位播放宣傳影片協助推廣。但有詐騙集團仿冒台灣TWAC網站，不僅要求填寫護照資訊等個資，還誘導支付所謂「檢查處理費」，為打擊此類詐騙行為，發現仿冒網站就會立刻進行後續查察，因相關仿冒網站網址都在境外註冊，我國政府難以強制境外網站下架，僅能將其列為黑名單，於民眾點閱時跳出「惡意詐騙網站」示警訊息，呼籲旅客注意勿誤點填寫，以免造成財物損失。