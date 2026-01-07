前桌球國手涉詐吸金5千萬！謊稱大股東 分飾兩角冒名運彩公會理事長

運彩公會理事長何昱奇（圖）遭冒名，強調維護名譽是公會的責任。聯合報系資料照

台灣運彩公會理事長何昱奇去（2025）年12月15日在臉書發出長文，揭露自己遭冒名捲入吸金詐騙案的心路歷程。歷經約20個月偵辦，台中地檢署日前依違反《銀行法》、詐欺、偽造文書等罪，正式起訴涉案的「楊姓女理專」楊彗琪，案件進入司法審理程序。何昱奇表示，這不僅是案件向前邁進的一步，也象徵制度終於為名譽與公眾信任發聲。

根據《鏡週刊》報導，楊彗琪為前桌球國手，多年前退役後轉任保險經紀人與理財專員。自2023年起，她對外謊稱自己是「大股東」，與何昱奇合作經營多家運動彩券行，並冒用「運彩公會理事長」名義招攬資金，推出所謂「保證獲利回本」投資方案，宣稱投資10萬元，每月即可拿到最高12.5%的分紅。

為取信投資人，楊女不僅安排遠房親戚到何昱奇的彩券行工作，再趁機偽刻何昱奇及彩券行的印章。為取信於人，還偽造合約書、簽名，甚至準備多支手機，一人分飾兩角，以何昱奇的名義傳訊給自己，再出示給被害人查看。許多投資人因信任何昱奇的身分與名聲，陸續投入資金。

何昱奇表示，直到2024年4月，有被害人透過臉書向他查證是否授權楊女募資，他才驚覺遭冒名利用，隨即與對方對質，並聯合被害人報案、籌組自救會，提供法律諮詢與協助，全力配合檢調調查。

「名譽不是包裝出來的形象，而是多年累積的價值。」何昱奇坦言，若當初選擇沉默、不提告，流言只會不斷擴大，名譽也會在時間中被消耗，因此他選擇讓事實走進制度，接受最嚴格的司法檢視。

檢警清查，目前已知至少35至41名被害人，單筆投資金額最高達440萬元，合計吸金約5,000萬元。楊女事後坦承，部分款項已用於地下博弈，最終血本無歸，無力償還。

台中地檢署歷時約1年8個月偵辦後，依違反《銀行法》、《個資法》、刑法詐欺與偽造文書等罪，對楊彗琪提起公訴。何昱奇表示，尊重司法專業與後續審理結果，但也強調，此案進入司法程序，本身即是對制度與公眾信任的重要回應。

何昱奇指出，這段時間對外界而言或許只是「案件尚未明朗」，但對他來說，卻是必須在沉默中承受質疑、在高度壓力下維持理性與公會運作的艱難過程。他強調，身為半公眾人物與公會理事長，一旦名義遭冒用，受損的不只是個人聲譽，更直接衝擊公會制度的正當性與社會信任。

他最後呼籲社會大眾提高警覺，正視冒名詐騙風險，也感謝在這段時間內給予關心與支持的朋友與夥伴，「這不是結束，而是制度被正視的開始。」