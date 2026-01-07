太子集團跨國洗錢案 再押1人

台北地檢署偵辦太子集團案，查出台北市信義區「Cigar Vie」雪茄館涉協助洗錢。檢警拘提負責人陳姓兄弟二人，哥哥陳韋志（中）訊後聲押禁見獲准。記者葉信菉／攝影

檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館疑經營水房協助集團將海外贓款變現，檢警拘提雪茄館負責人陳韋翔、其胞兄陳韋志，檢方訊後諭知陳韋翔以一六○萬元交保，聲押禁見陳韋志獲准。陳韋志是全案第九名羈押被告。

其餘羈押被告八人包含天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊，及協助管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國。

依網路資料指出，Cigar Vie雪茄館位於信義區松仁路某大樓的地下室，館內提供雪茄與調酒飲品消費，不時舉辦舉辦品酒會與爵士樂表演。

檢警追查，太子集團在台設立地下匯兌組織，由在押車手王俊國提領現金並保管，集團高階幹部李添來台，李添要購買超跑，都由王男拿現金支付，藉此製造斷點。

專案小組去年底搜索王男彰化、台北住居所，查扣一三○○萬台幣現金，另還有大批日圓等外幣，循線查出王俊國金流是來自陳韋志水房。

檢方本月四日指揮刑事局、台北市警局信義分局等單位兵分五路搜索，將陳韋翔、陳韋志拘提到案。據調查，陳韋志經常出國與特定人碰面，到案後對水房問題避重就輕，現金流來源也未如實交代，檢察官比對相關扣押事證，認為陳韋志有高度勾串證人或滅證可能，聲請羈押。

檢警發現，太子集團在大陸有專門的虛擬貨幣交易所，該集團透過第三方支付將不法所得轉匯台灣，再由陳韋志掌控的水房接收，變成現金藏匿在不同據點，至於陳韋志旗下有那些水房據點？是檢警調查的重點。