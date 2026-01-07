聽新聞
0:00 / 0:00

太子集團跨國洗錢案 再押1人

聯合報／ 記者張宏業王聖藜／台北報導

台北地檢署偵辦<a href='/search/tagging/2/太子集團' rel='太子集團' data-rel='/2/243404' class='tag'><strong>太子集團</strong></a>案，查出台北市信義區「Cigar Vie」雪茄館涉協助<a href='/search/tagging/2/洗錢' rel='洗錢' data-rel='/2/110480' class='tag'><strong>洗錢</strong></a>。檢警拘提負責人陳姓兄弟二人，哥哥陳韋志（中）訊後聲押禁見獲准。記者葉信菉／攝影
台北地檢署偵辦太子集團案，查出台北市信義區「Cigar Vie」雪茄館涉協助洗錢。檢警拘提負責人陳姓兄弟二人，哥哥陳韋志（中）訊後聲押禁見獲准。記者葉信菉／攝影

檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館疑經營水房協助集團將海外贓款變現，檢警拘提雪茄館負責人陳韋翔、其胞兄陳韋志，檢方訊後諭知陳韋翔以一六○萬元交保，聲押禁見陳韋志獲准。陳韋志是全案第九名羈押被告。

其餘羈押被告八人包含天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊，及協助管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國。

依網路資料指出，Cigar Vie雪茄館位於信義區松仁路某大樓的地下室，館內提供雪茄與調酒飲品消費，不時舉辦舉辦品酒會與爵士樂表演。

檢警追查，太子集團在台設立地下匯兌組織，由在押車手王俊國提領現金並保管，集團高階幹部李添來台，李添要購買超跑，都由王男拿現金支付，藉此製造斷點。

專案小組去年底搜索王男彰化、台北住居所，查扣一三○○萬台幣現金，另還有大批日圓等外幣，循線查出王俊國金流是來自陳韋志水房。

檢方本月四日指揮刑事局、台北市警局信義分局等單位兵分五路搜索，將陳韋翔、陳韋志拘提到案。據調查，陳韋志經常出國與特定人碰面，到案後對水房問題避重就輕，現金流來源也未如實交代，檢察官比對相關扣押事證，認為陳韋志有高度勾串證人或滅證可能，聲請羈押。

檢警發現，太子集團在大陸有專門的虛擬貨幣交易所，該集團透過第三方支付將不法所得轉匯台灣，再由陳韋志掌控的水房接收，變成現金藏匿在不同據點，至於陳韋志旗下有那些水房據點？是檢警調查的重點。

洗錢 太子集團 虛擬貨幣 遊艇 現金流 地下匯兌

延伸閱讀

太子集團洗錢案再押1人 「雪茄館」漂白贓款陳韋志羈押禁見

太子集團洗錢風暴擴大 北檢聲押首名虛擬貨幣水房頭

北市Cigar Vie雪茄館老闆兄弟檔涉替太子集團洗錢 遭搜索拘提送辦

太子集團在台洗錢8人羈押 女特助、4工程師平安夜低調應訊

相關新聞

太子集團跨國洗錢案 再押1人

檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館疑經營水房協助集團將海外贓款變現，檢警拘提雪茄館負責...

詐團冒名金管會詐騙 這兩種方式最常見

詐團猖獗，近期仍有假冒金管會及銀行局名義的詐騙案件。金管會提醒民眾，此類詐騙手法主要分為「假冒公務人員」或「假冒機關公文...

太子集團洗錢案再押1人 「雪茄館」漂白贓款陳韋志羈押禁見

檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館疑經營水房協助集團將海外贓款變現，檢警拘提雪茄館負責...

假戀愛誘騙投資虛擬幣！黑幫3分會聯手洗錢 刑事局逮22人送辦

一個結合幫派勢力的詐騙集團跨境與詐欺組織「兆總集團」合作，由成員分工成立「收水線」，負責多層交收，再透過購買虛擬貨幣的方式製造金流斷點，藉此隱匿、漂白資金來源，警方歷經數月蒐證與追查後展開多波行動，陸續將黃姓主嫌等22人集團核心成員及共犯查緝到案，並查扣現金151萬元及幫派匾額等證物。

一句「買黃金」露餡 豐原警銀攔阻8旬婦險被騙518萬元

台中市豐原區一名8旬婦人誤信「假檢警詐騙」話術，依詐團指示分批到銀行要領現金後買黃金，銀行行員機警察覺異狀通報警方，員警...

檢追太子集團洗錢案 信義區雪茄館「少年董」160萬交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館是虛擬幣洗錢據點，長期替太子集團換取現金，檢方昨指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。