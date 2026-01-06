金管會：去年11月底警示戶觀察名單4國銀入列 總戶降至15.3萬以下

金管會在去年4月採取警示戶雙指標監控的管制新措施之後，戶數持續下降，根據銀行局最新統計，去年11月底警示帳戶數15萬2888戶，已較10月底減少1866戶、減幅1.2％，也比第三季的15萬3395戶呈現淨減少，而至11月底，已有4家銀行位列銀行局所謂的「觀察銀行」名單。

銀行局統計顯示，原本近二年的金融機構警示帳戶每月約增加2千至3千戶，但自114年4月加強管控後，從去年6月起每月增加數已降為數百戶，並從去年9月起首度下降，9月當月減少580多戶，而11月當月減少1866戶，可說更為顯著。