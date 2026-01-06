金管會：去年11月底警示戶觀察名單4國銀入列 總戶降至15.3萬以下
金管會在去年4月採取警示戶雙指標監控的管制新措施之後，戶數持續下降，根據銀行局最新統計，去年11月底警示帳戶數15萬2888戶，已較10月底減少1866戶、減幅1.2％，也比第三季的15萬3395戶呈現淨減少，而至11月底，已有4家銀行位列銀行局所謂的「觀察銀行」名單。
銀行局統計顯示，原本近二年的金融機構警示帳戶每月約增加2千至3千戶，但自114年4月加強管控後，從去年6月起每月增加數已降為數百戶，並從去年9月起首度下降，9月當月減少580多戶，而11月當月減少1866戶，可說更為顯著。
銀行局所訂定的銀行警示帳戶觀察二大指標，分別為當月警示帳戶占比除以存款帳戶占比，和該銀行的警示帳戶新增戶數月增率除以同業的警示帳戶平均月增率，當2個比率同時大於100%，就會列入觀察名單。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言