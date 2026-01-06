詐團冒名金管會詐騙 這兩種方式最常見

詐團猖獗，近期仍有假冒金管會及銀行局名義的詐騙案件。金管會提醒民眾，此類詐騙手法主要分為「假冒公務人員」或「假冒機關公文書」二大類，只要掌握金管會及銀行局「三不會」要訣，就可以輕鬆把關、拒絕被詐騙。

銀行局強調，「三不會」包括：1.「不會」主動聯繫民眾協助處理金融帳戶問題；2.「不會」管制或凍結民眾金融帳戶；3.「不會」要求民眾繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

銀行局副局長王允中指出，金管會及銀行局不會介入民眾日常金融交易活動，也沒有留存或監控民眾金融帳戶及交易往來資料，因此「不會」主動聯繫民眾，包含以電話、簡訊、電子郵件、Line訊息等方式通訊、傳送公文書，以協助處理民眾金融帳戶或交易之查驗、核對、風險控管或轉接警察單位報案等；也「不會」以管制或凍結民眾帳戶為理由，要求提供金融卡、存摺、密碼及相關個人資料等；更「不會」以涉嫌洗錢資恐、違法匯兌、內線交易等犯罪偵辦，要求繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

王允中舉出印象深刻的一起案例指出，就曾有一女兒陪父親前來金管會「求證」，是否為金管會的人員指示要老父匯款，而且老父深信是金管會人員要其匯款，而且電話號碼的確是銀行局的號碼，但並沒有老父所說的人。

銀行局也出具最新統計，自112年至114年11月止已攔阻近282億元；其中，112年金融機構臨櫃關懷客戶攔阻件數達11300件，攔阻金額近76億元；113年攔阻13580件，攔阻金額近102億元。114年1月至11月攔阻13237件，攔阻金額逾104億元。