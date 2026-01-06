快訊

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

詐團冒名金管會詐騙 這兩種方式最常見

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

詐團猖獗，近期仍有假冒金管會及銀行局名義的詐騙案件。金管會提醒民眾，此類詐騙手法主要分為「假冒公務人員」或「假冒機關公文書」二大類，只要掌握金管會及銀行局「三不會」要訣，就可以輕鬆把關、拒絕被詐騙。

銀行局強調，「三不會」包括：1.「不會」主動聯繫民眾協助處理金融帳戶問題；2.「不會」管制或凍結民眾金融帳戶；3.「不會」要求民眾繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

銀行局副局長王允中指出，金管會及銀行局不會介入民眾日常金融交易活動，也沒有留存或監控民眾金融帳戶及交易往來資料，因此「不會」主動聯繫民眾，包含以電話、簡訊、電子郵件、Line訊息等方式通訊、傳送公文書，以協助處理民眾金融帳戶或交易之查驗、核對、風險控管或轉接警察單位報案等；也「不會」以管制或凍結民眾帳戶為理由，要求提供金融卡、存摺、密碼及相關個人資料等；更「不會」以涉嫌洗錢資恐、違法匯兌、內線交易等犯罪偵辦，要求繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

王允中舉出印象深刻的一起案例指出，就曾有一女兒陪父親前來金管會「求證」，是否為金管會的人員指示要老父匯款，而且老父深信是金管會人員要其匯款，而且電話號碼的確是銀行局的號碼，但並沒有老父所說的人。

銀行局也出具最新統計，自112年至114年11月止已攔阻近282億元；其中，112年金融機構臨櫃關懷客戶攔阻件數達11300件，攔阻金額近76億元；113年攔阻13580件，攔阻金額近102億元。114年1月至11月攔阻13237件，攔阻金額逾104億元。

詐團冒名金管會詐騙，兩種方式最常見。聯合報系資料照
詐團冒名金管會詐騙，兩種方式最常見。聯合報系資料照

帳戶 詐騙 詐團 金管會

延伸閱讀

台股首度站上3萬點 金管會揭開戶50歲以上占近半

女大生、女店員當詐團車手遭重判 騙人損失300萬下場慘了

銀行前業務員淪詐團貸款仲介 9人遭騙抵押房產痛失8千萬

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

相關新聞

詐團冒名金管會詐騙 這兩種方式最常見

詐團猖獗，近期仍有假冒金管會及銀行局名義的詐騙案件。金管會提醒民眾，此類詐騙手法主要分為「假冒公務人員」或「假冒機關公文...

太子集團洗錢案再押1人 「雪茄館」漂白贓款陳韋志羈押禁見

檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館疑經營水房協助集團將海外贓款變現，檢警拘提雪茄館負責...

假戀愛誘騙投資虛擬幣！黑幫3分會聯手洗錢 刑事局逮22人送辦

一個結合幫派勢力的詐騙集團跨境與詐欺組織「兆總集團」合作，由成員分工成立「收水線」，負責多層交收，再透過購買虛擬貨幣的方式製造金流斷點，藉此隱匿、漂白資金來源，警方歷經數月蒐證與追查後展開多波行動，陸續將黃姓主嫌等22人集團核心成員及共犯查緝到案，並查扣現金151萬元及幫派匾額等證物。

一句「買黃金」露餡 豐原警銀攔阻8旬婦險被騙518萬元

台中市豐原區一名8旬婦人誤信「假檢警詐騙」話術，依詐團指示分批到銀行要領現金後買黃金，銀行行員機警察覺異狀通報警方，員警...

檢追太子集團洗錢案 信義區雪茄館「少年董」160萬交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館是虛擬幣洗錢據點，長期替太子集團換取現金，檢方昨指...

太子集團洗錢案再擴大 雪茄館兄弟檔涉案遭移送北檢

台北地檢署持續偵辦太子集團涉洗錢等案件，檢方掌握情資指出，陳姓兄弟涉嫌以位於台北市信義區的「Cigar Vie」雪茄館為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。