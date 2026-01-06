太子集團洗錢案再押1人 「雪茄館」漂白贓款陳韋志羈押禁見

檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館疑經營水房協助集團將海外贓款變現，檢警拘提雪茄館負責人陳韋翔、其胞兄陳韋志，檢方訊後諭知陳韋翔以160萬元交保，聲押陳韋志；台北地院審理，今天裁定陳韋志羈押禁見，陳韋志是全案第9名羈押被告。

其餘羈押被告8人包含天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊，以及協助管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國等。

依網路資料指出，Cigar Vie雪茄館位於信義區松仁路某大樓的地下室，館內提供雪茄與調酒飲品消費，不時舉辦舉辦品酒會與爵士樂表演。

太子集團柬埔寨籍主席陳志2025年10月遭美國司法部起訴後，檢調立案調查集團設於台北的洗錢據點，辦案人員發現，在陳志親信李添的規畫下，太子集團在台設立10多個人頭公司，以假交易方式將跨國詐騙所得贓款漂白。

檢調追查，太子集團有部分款項直接進入台灣，集團幹部用來購買和平大苑豪宅和豪車以為洗錢，贓款也提供集團成員遊玩享樂，目前辦案人員已查扣多筆不動產、豪車及銀行帳戶存款總值超過台幣45億元。

檢方持續追查，發現經營Cigar Vie雪茄館的陳姓兄弟檔，也疑似協助太子集團洗錢，本月4日指揮刑事局、台北市警局信義分局等單位兵分5路搜索，將陳韋翔、陳韋志拘提到案，依洗錢、賭博、組織犯罪追究刑責。