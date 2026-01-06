快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

29歲歌手Jin Denim驚傳意外逝世！親妹發文證實：病魔纏身多年

太子集團洗錢案再押1人 「雪茄館」漂白贓款陳韋志羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館疑經營水房協助集團將海外贓款變現，檢警拘提雪茄館負責人陳韋翔、其胞兄陳韋志，檢方訊後諭知陳韋翔以160萬元交保，聲押陳韋志；台北地院審理，今天裁定陳韋志羈押禁見，陳韋志是全案第9名羈押被告。

其餘羈押被告8人包含天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊，以及協助管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國等。

依網路資料指出，Cigar Vie雪茄館位於信義區松仁路某大樓的地下室，館內提供雪茄與調酒飲品消費，不時舉辦舉辦品酒會與爵士樂表演。

太子集團柬埔寨籍主席陳志2025年10月遭美國司法部起訴後，檢調立案調查集團設於台北的洗錢據點，辦案人員發現，在陳志親信李添的規畫下，太子集團在台設立10多個人頭公司，以假交易方式將跨國詐騙所得贓款漂白。

檢調追查，太子集團有部分款項直接進入台灣，集團幹部用來購買和平大苑豪宅和豪車以為洗錢，贓款也提供集團成員遊玩享樂，目前辦案人員已查扣多筆不動產、豪車及銀行帳戶存款總值超過台幣45億元。

檢方持續追查，發現經營Cigar Vie雪茄館的陳姓兄弟檔，也疑似協助太子集團洗錢，本月4日指揮刑事局、台北市警局信義分局等單位兵分5路搜索，將陳韋翔、陳韋志拘提到案，依洗錢、賭博、組織犯罪追究刑責。

台北地檢署持續偵辦太子集團涉洗錢等案件，陳姓兄弟涉嫌以位於台北市信義區的「Cigar Vie」雪茄館為據點，協助太子集團進行洗錢及新台幣現金兌換。檢警拘提陳姓兄弟2人到案，哥哥陳韋志（中）被移送台北地檢署複訊。記者葉信菉／攝影
台北地檢署持續偵辦太子集團涉洗錢等案件，陳姓兄弟涉嫌以位於台北市信義區的「Cigar Vie」雪茄館為據點，協助太子集團進行洗錢及新台幣現金兌換。檢警拘提陳姓兄弟2人到案，哥哥陳韋志（中）被移送台北地檢署複訊。記者葉信菉／攝影

太子集團 洗錢 贓款

延伸閱讀

檢追太子集團洗錢案 信義區雪茄館「少年董」160萬交保

北市Cigar Vie雪茄館老闆兄弟檔涉替太子集團洗錢 遭搜索拘提送辦

科技人陳志育轉身人間菩薩 10年還願發出善款5千萬元

嘉義三寶門保安府顯神威 他捐百萬助弱勢從輪椅站起來

相關新聞

太子集團洗錢案再押1人 「雪茄館」漂白贓款陳韋志羈押禁見

檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館疑經營水房協助集團將海外贓款變現，檢警拘提雪茄館負責...

假戀愛誘騙投資虛擬幣！黑幫3分會聯手洗錢 刑事局逮22人送辦

一個結合幫派勢力的詐騙集團跨境與詐欺組織「兆總集團」合作，由成員分工成立「收水線」，負責多層交收，再透過購買虛擬貨幣的方式製造金流斷點，藉此隱匿、漂白資金來源，警方歷經數月蒐證與追查後展開多波行動，陸續將黃姓主嫌等22人集團核心成員及共犯查緝到案，並查扣現金151萬元及幫派匾額等證物。

一句「買黃金」露餡 豐原警銀攔阻8旬婦險被騙518萬元

台中市豐原區一名8旬婦人誤信「假檢警詐騙」話術，依詐團指示分批到銀行要領現金後買黃金，銀行行員機警察覺異狀通報警方，員警...

檢追太子集團洗錢案 信義區雪茄館「少年董」160萬交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館是虛擬幣洗錢據點，長期替太子集團換取現金，檢方昨指...

太子集團洗錢案再擴大 雪茄館兄弟檔涉案遭移送北檢

台北地檢署持續偵辦太子集團涉洗錢等案件，檢方掌握情資指出，陳姓兄弟涉嫌以位於台北市信義區的「Cigar Vie」雪茄館為...

北市Cigar Vie雪茄館老闆兄弟檔涉替太子集團洗錢 遭搜索拘提送辦

台北地檢署持續偵辦太子集團洗錢等案，陳姓兄弟涉嫌以台北市信義區Cigar Vie雪茄館為據點替太子集團洗錢及換取新台幣現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。