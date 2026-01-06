一句「買黃金」露餡 豐原警銀攔阻8旬婦險被騙518萬元

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一名8旬婦人誤信「假檢警詐騙」話術，依詐團指示分批到銀行要領現金後買黃金，銀行行員機警察覺異狀通報警方，員警趕赴現場後，在行員及親友合力勸說下，成功保住她518萬元一生積蓄。

豐原警分局豐原派出所警員洪祥傑、劉昱成上月30日上午10時，執行巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報指稱，一名高齡長者要臨櫃提領大筆現金，但對提領用途交代不清，疑似遭到詐騙，需要警方到場協助。

81歲林姓婦人當天在友人陪同下到銀行要提領340萬元現金購買黃金，行員關懷詢問購買用途時，林婦神情緊張、說詞反覆，引起行員及友人警覺，以作業流程為由拖延時間，並通報警方到場協助。

員警到場後，林婦起初戒心甚重，堅稱僅是單純投資黃金。經警方與林婦友人耐心關懷、循循善誘後，林婦才坦承，先前接獲自稱「台北地檢署檢察官」來電，對方指其帳戶涉及洗錢案件，要求配合「監管資金」，並指示將存款提領購買黃金，作為所謂的「法院公證」。

警方進一步查證發現，林婦已依詐騙集團指示，購買兩條各5兩重黃金，價值約173萬5千元，存放於家中，這次打算再提領帳戶內僅剩的345萬元，全部購買黃金交付對方。員警當場指出，這是典型「假檢警」詐騙手法，不僅保住當日欲提領的345萬元，也守住已購買尚未交付的黃金，合計攔阻金額達518萬5千元，成功攔阻林婦金錢損失。

豐原派出所長黃登貴呼籲，檢察機關絕不會以電話要求民眾監管帳戶，也不會指示民眾提領現金或購買黃金、比特幣等資產交付監管或公證。民眾如接獲類似要求，務必提高警覺，保持冷靜，立即撥打110或165反詐騙專線查證。

豐原警銀合力阻攔阻詐騙案，保住8旬婦人518萬元。圖／警方提供
豐原警銀合力阻攔阻詐騙案，保住8旬婦人518萬元。圖／警方提供

黃金 詐騙集團 豐原

