快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

聽新聞
0:00 / 0:00

檢追太子集團洗錢案 信義區雪茄館「少年董」160萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館是虛擬幣洗錢據點，長期替太子集團換取現金，檢方昨指揮刑事局、信義警分局執行第6波搜索，拘提老闆陳韋志、陳韋翔兄弟檔到案，檢方訊後命陳韋翔160萬交保、限制出境出海，陳韋志稍早移送地檢署，檢方漏夜偵訊。

陳韋翔獲160萬交保後，親友在短時間內湊足保金，火速幫陳韋翔辦保，且事先看好叫車動線，讓陳韋翔搭上計程車快速離去，陳韋翔離開時，面對媒體未發一語。相較弟弟敢於面對鏡頭，哥哥陳韋志則是把臉遮住，不願在鏡頭前曝光。

刑事局追查金流，發現陳偉志兄弟檔替太子集團所屬的多個水房洗錢，金流經地下匯兌進出，若太子集團成員或旗下公司要使用新台幣，陳韋志也可協助換取，並以陳韋翔經營的雪茄店為據點，在該處面交現金。

檢警追查發現，太子集團在台設立地下匯兌組織，由車手王俊國負責提領保管，每次集團主席陳志、高階幹部李添來台，都由王男拿現金支付，專案小組去年底搜索王男位於彰化、台北的住居所，查扣1300萬台幣現金，循線再追出雪茄館洗錢。

另外，檢調上周執行第5波專案，查出國安局退休軍官石濱芳，轉任台商後涉提供帛琉渡假村場地，給太子集團作為洗錢用途，調查局拘提石濱芳與水房業務江友志到案，檢方訊後命石男120萬交保，限制出境出海、實施科技監控，江男20萬交保、限制出境出海。

檢警偵辦太子集團洗錢案，查出北市信義區Cigar Vie雪茄館竟是洗錢據點，拘提洗錢要角陳韋志（中）到案。記者葉信菉／攝影
檢警偵辦太子集團洗錢案，查出北市信義區Cigar Vie雪茄館竟是洗錢據點，拘提洗錢要角陳韋志（中）到案。記者葉信菉／攝影
檢方偵辦太子集團洗錢案，拘提信義區Cigar Vie雪茄館負責人陳韋翔（左）到案，訊後依洗錢罪160萬交保、限制出境出海。記者葉信菉／攝影
檢方偵辦太子集團洗錢案，拘提信義區Cigar Vie雪茄館負責人陳韋翔（左）到案，訊後依洗錢罪160萬交保、限制出境出海。記者葉信菉／攝影

太子集團 洗錢

延伸閱讀

太子集團洗錢案再擴大 雪茄館兄弟檔涉案遭移送北檢

「雨刷」蔡政宜洗錢225億獲3000萬交保 檢方準抗告失利

北市Cigar Vie雪茄館老闆兄弟檔涉替太子集團洗錢 遭搜索拘提送辦

竹聯幫南興、明仁、弘仁會組詐團洗錢 找老人顧虛幣交易所收贓

相關新聞

檢追太子集團洗錢案 信義區雪茄館「少年董」160萬交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館是虛擬幣洗錢據點，長期替太子集團換取現金，檢方昨指...

太子集團洗錢案再擴大 雪茄館兄弟檔涉案遭移送北檢

台北地檢署持續偵辦太子集團涉洗錢等案件，檢方掌握情資指出，陳姓兄弟涉嫌以位於台北市信義區的「Cigar Vie」雪茄館為...

北市Cigar Vie雪茄館老闆兄弟檔涉替太子集團洗錢 遭搜索拘提送辦

台北地檢署持續偵辦太子集團洗錢等案，陳姓兄弟涉嫌以台北市信義區Cigar Vie雪茄館為據點替太子集團洗錢及換取新台幣現...

竹聯幫南興、明仁、弘仁會組詐團洗錢 找老人顧虛幣交易所收贓

竹聯幫南興會副會長黃姓男子涉指揮車手及收水，替柬埔寨詐騙集團機房洗錢，以投資虛擬貨幣騙被害人至隆富科技、金幣科技虛幣交易...

誤信詐團可融資炒股賺大錢…還奉還90萬元 全是一場空

一名馬來西亞籍劉女來台探親，卻加入詐騙集團當車手，廖姓被害人誤信詐團可向投資公司融資買股票，看到假APP的確有獲利，還申...

竹市警打詐績效獲全國丙組冠軍 破獲外籍車手集團

新竹市警察局今公布去年12月詐欺案件受理現況，據統計，上月竹市受理詐欺案共355件，財損金額約2億082萬元，與去年同期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。