檢追太子集團洗錢案 信義區雪茄館「少年董」160萬交保
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館是虛擬幣洗錢據點，長期替太子集團換取現金，檢方昨指揮刑事局、信義警分局執行第6波搜索，拘提老闆陳韋志、陳韋翔兄弟檔到案，檢方訊後命陳韋翔160萬交保、限制出境出海，陳韋志稍早移送地檢署，檢方漏夜偵訊。
陳韋翔獲160萬交保後，親友在短時間內湊足保金，火速幫陳韋翔辦保，且事先看好叫車動線，讓陳韋翔搭上計程車快速離去，陳韋翔離開時，面對媒體未發一語。相較弟弟敢於面對鏡頭，哥哥陳韋志則是把臉遮住，不願在鏡頭前曝光。
刑事局追查金流，發現陳偉志兄弟檔替太子集團所屬的多個水房洗錢，金流經地下匯兌進出，若太子集團成員或旗下公司要使用新台幣，陳韋志也可協助換取，並以陳韋翔經營的雪茄店為據點，在該處面交現金。
檢警追查發現，太子集團在台設立地下匯兌組織，由車手王俊國負責提領保管，每次集團主席陳志、高階幹部李添來台，都由王男拿現金支付，專案小組去年底搜索王男位於彰化、台北的住居所，查扣1300萬台幣現金，循線再追出雪茄館洗錢。
另外，檢調上周執行第5波專案，查出國安局退休軍官石濱芳，轉任台商後涉提供帛琉渡假村場地，給太子集團作為洗錢用途，調查局拘提石濱芳與水房業務江友志到案，檢方訊後命石男120萬交保，限制出境出海、實施科技監控，江男20萬交保、限制出境出海。
