北市Cigar Vie雪茄館老闆兄弟檔涉替太子集團洗錢 遭搜索拘提送辦

台北地檢署持續偵辦太子集團洗錢等案，陳姓兄弟涉嫌以台北市信義區Cigar Vie雪茄館為據點替太子集團洗錢及換取新台幣現金，金額待釐清，檢方昨指揮刑事局、信義警分局執行第6波搜索，拘提陳姓兄弟2人到案，今陸續移送北檢複訊。

專案小組掌握，陳姓男子涉替太子集團所屬的多處水房洗錢，金流經地下匯兌入台又洗出，若有太子集團成員獲旗下相關公司需要使用新台幣，陳男也協助換取新台幣，且在胞弟經營的雪茄店作為據點，在此處面交現金。陳男、胞弟今下午、晚上遭依洗錢等罪嫌，陸續移送北檢。陳男胞弟對於為何替太子集團洗錢，不發一語，在警方戒護至北檢等候複訊。

專案小組上周執行第5波專案，搜索拘提台商、國安局退休軍官石濱芳等人，涉提供場地給太子集團旗下水方洗錢，複訊後依洗錢等罪諭知石120萬交保，限制出境出海、施以科技監控，處理位於帛琉的水房業務江友志20萬交保、限制出境出海，其餘5人15至25萬元不等金額交保。