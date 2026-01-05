馬來西亞人借觀光來台當車手 竹警逮5嫌均羈押

快訊

中央社／ 新竹市5日電

新竹市警局今天說，詐騙集團以高薪打工為誘因，在馬來西亞吸收成員並安排以觀光簽證來台擔任車手，日前車手於竹市商圈提領贓款遭逮，5人被送辦，經新竹地院裁定均羈押禁見。

新竹市警察局第一分局偵查隊長張勝雄接受中央社記者訪問說，此詐騙集團在馬來西亞以高薪打工為誘因吸收成員，並利用觀光簽證來台犯案，刻意選擇竹市某商圈等人潮眾多處所，交付贓款以利逃逸。

他表示，此集團短期內累計提領高達數百萬元，平日流竄於全台旅社，企圖利用短期居留及無固定住所的特性規避查緝，警方運用大數據科技分析，鎖定詐欺提領熱點與高風險時段查緝到案，全案逮捕5人移送新竹地檢署偵辦，經新竹地方法院裁定皆羈押禁見。

新竹市警察局長許頌嘉表示，去年12月至今，竹市受理詐欺案355件，財損金額約新台幣2億元，與前一個年度的同期相比，受理件數下降8.5%，財損金額更減少44.18%。

他說，警察局在執行114年第4次「全國同步打詐專案行動」中表現卓越，榮獲丙組第1名佳績；專案期間，計偵破22件詐欺集團案、緝獲犯嫌120人，並查扣不法所得逾5100萬元。

新竹 馬來西亞 詐騙集團

