竹聯幫南興、明仁、弘仁會組詐團洗錢 找老人顧虛幣交易所收贓

竹聯幫南興會副會長黃姓男子涉指揮車手及收水，替柬埔寨詐騙集團機房洗錢，以投資虛擬貨幣騙被害人至隆富科技、金幣科技虛幣交易所買幣，或面交現金給車手，向5人騙走600萬元。刑事局查獲黃等22人依詐欺等罪送辦，檢方聲押8人獲准，追查交易所實際負責人。

67歲徐姓男子、72歲朱姓婦人分別是台北市隆富、台中市金幣科技的現場負責人，均稱在臉書應徵工作，只負責收現金，每筆賺500元，警方研判是被利用的人頭。

警方調查，柬埔寨詐團機房「兆總集團」上網以假投資、假交友轉假投資，誘使被害人投資虛幣，指示赴未依法向金管會登錄的隆富、金幣科技購買泰達幣，交付現金給交易所人員，依機房指示將電子錢包收到的泰達幣轉至指定錢包，也有被害人面交現金給車手。

42歲黃姓男子由南興會成員42歲江姓男子當副手協助，指揮車手至交易所或向被害人取款，交給竹聯幫明仁會成員21歲練姓男子等收水，贓款經層層轉交，由竹聯幫弘仁會成員20歲潘姓男子總收水，打泰達幣給機房。

刑事局偵九大隊第二隊清查，5人被騙600萬元，其中一名從事服務業男子被騙400萬元最多，去年7月至上月拘提、通知及借詢，查獲黃等22人，含收水、車手、交易所人員及提供人頭門號者。黃自稱幣商，指正常交易虛幣，否認詐騙。