誤信詐團可融資炒股賺大錢…還奉還90萬元 全是一場空

一名馬來西亞籍劉女來台探親，卻加入詐騙集團當車手，廖姓被害人誤信詐團可向投資公司融資買股票，看到假APP的確有獲利，還申請要還款給投資公司，詐團建議面交現金，廖女即將90萬元交給車手劉女，劉女還沒拿到報酬就落網，彰化地方法院依共同詐欺取財罪將她判刑1年3月，並需賠償90萬元。

判決書指出，廖姓被害人2024年在網路看到投資廣告，加入line群後，群組成員告訴他可經由「富崴投資公司」的APP投資獲利，且可先向富崴公司融資90萬元申購「順藥」公司股票，廖女後查看偽「富崴」APP借款紀錄，誤信自己確有借款投資股票獲利，還透過假「富崴公司」客服人員要申請還款，客服人員說因金額過大，宜面交現金。

廖女即與客服人員相約面交現金，在前年11月13日在彰化縣某超商將90萬元交給劉女，劉女再依詐團成員「凱凱」指示，將90萬帶到他處放進一小客車後車廂後離去，廖女事後發現受騙報警，警方調閱監視器逮到劉女。

劉女坦承犯行，表示她沒有工作，來台是為了探親，以前在馬來西亞還會當義工，由於被害人也求償被騙走的90萬元，劉女表示，錢也不是她拿走的，不願賠償。