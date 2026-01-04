台中婦超商買點數助人購藥材 店員見異狀報警阻詐

台中1名婦人網路認識自稱販賣中藥材的網友，對方稱父親開刀需要手術費，請婦人到超商買點數買藥材協助募資，她到超商要交易，店員發現有異報案，與警方阻詐成功，保住積蓄。

台中市警局第五分局今天表示，北屯派出所日前接獲超商店員報案稱，有1名60多歲婦人到場要購買新台幣2萬多元的點數，疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

員警到場後，店員拿出監視器翻拍畫面指出，1名婦人被他們勸說後已離開，但認為對方可能會去其他門市；此時，婦人邊講通話邊回到店內，員警接過婦人手機並表明身分後，對方立即掛斷電話。

經警方了解，婦人先前在網路認識1名販賣中藥材的網友，事後對方宣稱自己的父親開刀需要手術費，請求婦人購買藥材協助募資，婦人依對方指示，到超商欲購買點數支付中藥材費用。

經員警向婦人勸說，對方是要利用同情心騙取錢財，且舉例相關詐騙案例，她才打消購買點數念頭，感謝警方協助保住積蓄。