台中婦超商買點數助人購藥材 店員見異狀報警阻詐

中央社／ 台中4日電

台中1名婦人網路認識自稱販賣中藥材的網友，對方稱父親開刀需要手術費，請婦人到超商買點數買藥材協助募資，她到超商要交易，店員發現有異報案，與警方阻詐成功，保住積蓄。

台中市警局第五分局今天表示，北屯派出所日前接獲超商店員報案稱，有1名60多歲婦人到場要購買新台幣2萬多元的點數，疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

員警到場後，店員拿出監視器翻拍畫面指出，1名婦人被他們勸說後已離開，但認為對方可能會去其他門市；此時，婦人邊講通話邊回到店內，員警接過婦人手機並表明身分後，對方立即掛斷電話。

經警方了解，婦人先前在網路認識1名販賣中藥材的網友，事後對方宣稱自己的父親開刀需要手術費，請求婦人購買藥材協助募資，婦人依對方指示，到超商欲購買點數支付中藥材費用。

經員警向婦人勸說，對方是要利用同情心騙取錢財，且舉例相關詐騙案例，她才打消購買點數念頭，感謝警方協助保住積蓄。

超商 中藥 店員

相關新聞

女大生、女店員當詐團車手遭重判 騙人損失300萬下場慘了

潘姓女大生與蕭姓女超商店員加入詐騙集團擔任取款車手，詐騙集團在網路上刊登投資廣告，被害人受騙將300多萬元分二次交給潘蕭...

假投資獲利「養套殺」詐320萬 刑事局揭詐欺手法籲提高警覺

張姓男子聽信網友話術，透過指定APP購物後獲取優惠金，順利出金獲利而深信不疑，再次存入320萬元等值虛擬貨幣到APP後，...

老婦遭騙書記官勸和解引譁然 律師力挺法院曝原因：避免人財兩失

台灣詐騙集團猖獗，政府雖成立打詐國家隊，但詐騙金額仍屢創新高。名嘴董智森日前在節目上爆料，指稱有老婦人遭詐騙180萬元，書記官卻致電勸其以60萬元和解，引發輿論譁然。對此，巴毛律師陳宇安逆風發文力挺法院，直言在實務上，「和解」往往是被害人能拿回部分款項的唯一機會，若堅持不和解告到底，最終可能面臨「人財兩失」的慘況。

借錢給人「付規費」繼承遺產能獲豐厚報酬？男子遭騙3千多萬元

刑事警察局指出，部分民眾遇到有人求助借錢，聲稱要用來付規費幫忙辦理遺產過戶，事後能給予豐厚報酬，有人因此借出數千萬元，最...

網路影片教你把錢討回來？ 她喊別上當：2次詐騙 鎖定受害人2特質下手

詐騙橫行，近來網路出現宣稱可以把詐騙的錢討回來的影片，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，這種都是...

太子集團案涉提供帛琉場地洗錢 國安局退休軍官交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出國安局退休軍官石濱芳在帛琉當台商期間，提供場地給太子作為洗錢水房，昨天指揮調查局發動第...

