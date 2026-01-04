快訊

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

總統馬杜洛遭美軍逮捕！Netflix男星狂喜：委內瑞拉從未如此開心

假投資獲利「養套殺」詐320萬 刑事局揭詐欺手法籲提高警覺

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子聽信網友話術，透過指定APP購物後獲取優惠金，順利出金獲利而深信不疑，再次存入320萬元等值虛擬貨幣到APP後，見遲未出金才驚覺受騙；刑事局提醒，近來詐團多以「投資回饋」、「限時優惠」等話術行騙，民眾務必提高警覺。

警方調查，張男透過交友軟體結識陌生網友，2人相談甚歡，互加LINE密切聯繫，對方自稱森永公司員工，該公司與大同公司有活動優惠，只要下載「大同」APP購物，即可獲得優惠金，使用虛擬貨幣購物則會額外獲得10%優惠。

張男不疑有他，依指示點擊網址下載詐團虛構的「大同」APP，又透過虛擬貨幣交易APP購入1萬元等值泰達幣，存入「大同」APP，購買價值1萬元的吸塵器後，發現帳戶果真多出1萬5000元儲值金，嘗試提領轉出，也順利領出1萬5000元，進而對網友話術深信不疑。

張男見投資確實獲利，後續大量購入320萬元等值泰達幣，陸續存入「大同」APP，直到想再次領出全部獲利時，卻發現遲遲無法領出款項，才驚覺受騙。

警方提醒，近來詐團多以「投資回饋」、「限時優惠」等話術行騙，先讓被害人小額投資並成功提領，誘使被害人落入陷阱，確實建立信任感後，不斷鼓吹「存越多賺越多」想法，最終騙取被害人

大額資金。

凡標榜保證獲利、異常高回饋、要求使用虛擬貨幣或指定下載非官方投資平台者，極可能為詐騙；民眾切勿因一時貪念或信任網友而投入畢生積蓄。如有疑慮，應撥打165 反詐騙專線或向鄰近派出所查證，以免遭受重大財產損失。

如需了解更多防詐騙資訊，民眾可瀏覽刑事警察局「165打詐儀錶板」專網，隨時獲取最新詐騙手法提醒及防詐技巧。165打詐儀錶板: https://165dashboard.tw/

刑事局提醒，近來詐團多以「投資回饋」、「限時優惠」等話術行騙，民眾務必提高警覺。圖／警方提供
刑事局提醒，近來詐團多以「投資回饋」、「限時優惠」等話術行騙，民眾務必提高警覺。圖／警方提供

虛擬貨幣 詐騙

延伸閱讀

跨年網路恐嚇4案查獲1嫌 刑事局加強網巡防模仿效應

銀行前業務員淪詐團貸款仲介 9人遭騙抵押房產痛失8千萬

女買虛擬貨幣約車站面交後察覺有異 假幣商竟趁機搶現金18萬

茗香園冰室老闆洗錢259億！今拍賣千萬保時捷 刑事局再抓工程師等15人

相關新聞

老婦遭騙書記官勸和解引譁然 律師力挺法院曝原因：避免人財兩失

台灣詐騙集團猖獗，政府雖成立打詐國家隊，但詐騙金額仍屢創新高。名嘴董智森日前在節目上爆料，指稱有老婦人遭詐騙180萬元，書記官卻致電勸其以60萬元和解，引發輿論譁然。對此，巴毛律師陳宇安逆風發文力挺法院，直言在實務上，「和解」往往是被害人能拿回部分款項的唯一機會，若堅持不和解告到底，最終可能面臨「人財兩失」的慘況。

假投資獲利「養套殺」詐320萬 刑事局揭詐欺手法籲提高警覺

張姓男子聽信網友話術，透過指定APP購物後獲取優惠金，順利出金獲利而深信不疑，再次存入320萬元等值虛擬貨幣到APP後，...

借錢給人「付規費」繼承遺產能獲豐厚報酬？男子遭騙3千多萬元

刑事警察局指出，部分民眾遇到有人求助借錢，聲稱要用來付規費幫忙辦理遺產過戶，事後能給予豐厚報酬，有人因此借出數千萬元，最...

網路影片教你把錢討回來？ 她喊別上當：2次詐騙 鎖定受害人2特質下手

詐騙橫行，近來網路出現宣稱可以把詐騙的錢討回來的影片，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，這種都是...

太子集團案涉提供帛琉場地洗錢 國安局退休軍官交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出國安局退休軍官石濱芳在帛琉當台商期間，提供場地給太子作為洗錢水房，昨天指揮調查局發動第...

供帛琉場地當詐欺水房！國安局退休軍官涉太子集團洗錢案 120萬元交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出國安局退休軍官石濱芳在帛琉當台商期間，竟提供場地給太子做為洗錢水房，2日指揮調查局發動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。