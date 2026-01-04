假投資獲利「養套殺」詐320萬 刑事局揭詐欺手法籲提高警覺

張姓男子聽信網友話術，透過指定APP購物後獲取優惠金，順利出金獲利而深信不疑，再次存入320萬元等值虛擬貨幣到APP後，見遲未出金才驚覺受騙；刑事局提醒，近來詐團多以「投資回饋」、「限時優惠」等話術行騙，民眾務必提高警覺。

警方調查，張男透過交友軟體結識陌生網友，2人相談甚歡，互加LINE密切聯繫，對方自稱森永公司員工，該公司與大同公司有活動優惠，只要下載「大同」APP購物，即可獲得優惠金，使用虛擬貨幣購物則會額外獲得10%優惠。

張男不疑有他，依指示點擊網址下載詐團虛構的「大同」APP，又透過虛擬貨幣交易APP購入1萬元等值泰達幣，存入「大同」APP，購買價值1萬元的吸塵器後，發現帳戶果真多出1萬5000元儲值金，嘗試提領轉出，也順利領出1萬5000元，進而對網友話術深信不疑。

張男見投資確實獲利，後續大量購入320萬元等值泰達幣，陸續存入「大同」APP，直到想再次領出全部獲利時，卻發現遲遲無法領出款項，才驚覺受騙。

警方提醒，近來詐團多以「投資回饋」、「限時優惠」等話術行騙，先讓被害人小額投資並成功提領，誘使被害人落入陷阱，確實建立信任感後，不斷鼓吹「存越多賺越多」想法，最終騙取被害人

大額資金。

凡標榜保證獲利、異常高回饋、要求使用虛擬貨幣或指定下載非官方投資平台者，極可能為詐騙；民眾切勿因一時貪念或信任網友而投入畢生積蓄。如有疑慮，應撥打165 反詐騙專線或向鄰近派出所查證，以免遭受重大財產損失。