老婦遭騙書記官勸和解引譁然 律師力挺法院曝原因：避免人財兩失

律師指出，實務上被告為了輕判較願意籌錢和解，若被害人堅持不和解，往往一毛錢都拿不回來。示意圖／Ingimage 台灣詐騙集團猖獗，政府雖成立打詐國家隊，但詐騙金額仍屢創新高。名嘴董智森日前在節目上爆料，指稱有老婦人遭詐騙180萬元，書記官卻致電勸其以60萬元和解，引發輿論譁然。對此，巴毛律師陳宇安逆風發文力挺法院，直言在實務上，「和解」往往是被害人能拿回部分款項的唯一機會，若堅持不和解告到底，最終可能面臨「人財兩失」的慘況。

巴毛律師在臉書粉專「巴毛律師混酥團」拋出一道選擇題：假設今天被詐騙200萬元，你會選擇「跟被告和解拿到80萬」，還是「不和解告到底讓對方重判，但拿不到半毛錢」？她坦言，自己會毫不猶豫選擇前者，也會勸當事人接受和解，秉持「落袋為安」的原則，能拿回多少是多少。

巴毛律師解釋，根據實務經驗，被告為了換取輕判，通常會想辦法籌措和解金來賠償被害人；反之，若堅持走訴訟程序打到底，雖然能讓詐騙集團成員被判刑，但這些被告名下通常早已脫產或根本無資力，導致被害人即便贏了官司，也只會拿到一張無用的債權憑證，損害完全無法填補。

針對名嘴批評書記官勸和解是「縱容詐騙」，巴毛律師反駁道，書記官業務繁重，根本沒空打電話勸和解，會這麼做往往是希望能幫被害人爭取到實質賠償。她更直言，大家都是成年人，要不要和解是可以選擇的，法官不可能逼迫任何人，「最後錢拿不回來就不要又在那邊哭說『法律保障詐騙不用賠』」。她感嘆，法官為被害人著想，卻被名嘴說成是鼓勵詐騙，實在令人心寒。

這篇貼文引發網友熱烈討論，許多人對於「正義」與「現實」的拉扯感到無奈。有網友堅持不和解，認為讓罪犯付出代價比拿回部分錢財更重要，不能接受對方花錢消災；也有人擔憂和解後對方分期付款卻賴帳，最後仍是一場空。對此，巴毛律師回應，新修法已規定和解金需在半年內還完，且和解並不代表被告無罪，依然會有前科，若對方不履行和解條件，法官仍可加重其刑。

不少網友也分享看法，有人認為現實考量下，窮人只能選和解止血，不缺錢的人才能爭一口氣；也有人感嘆，法律的侷限在於無法憑空生出錢來賠償被害人，與其期待司法能完美解決所有問題，不如認清現實，在有限的選擇中爭取最大利益。更有網友直言，會堅持告到底的大多是旁觀者，因為維護正義的代價是由受害者承擔，而非出一張嘴的人。