婦人誤信網友代操虛擬幣投資險被騙60萬 護鈔員警阻詐

台中市豐原區一名婦人日前到銀行要提領60萬元，行員因金額龐大主動關懷提問，婦人言詞閃爍、頻頻查看手機，疑似受騙，剛好警方到場執行護鈔勤務，行員通報協助，警方耐心查證與勸說，成功攔阻假投資詐騙案件。

豐原警分局合作派出所副所長楊建軍與警員張桓嘉，上月29日下午3時至轄內銀行執行護鈔勤務時，行員主動向員警反映，一名婦人要臨櫃提領鉅額現金，說明提領用途時疑點重重，疑似遭到詐騙，請求警方協助關懷查證。

警方表示，48歲婦人先向行員與警方表示，提領款項是裝潢費用，在員警進一步關懷詢問時，她卻顯得語焉不詳，甚至抗拒。經警方耐心溝通與說明後，婦人才坦承近日在網路上結識一名網友，對方以投資虛擬貨幣為由，聲稱可代為操作獲利，要求她至銀行臨櫃提領現金，同時教導若遇行員詢問提領用途時，須謊稱為裝潢支出。

警方與行員指出，這是常見的「假投資真詐騙」手法，並以相關實際案例向婦人說明詐騙集團慣用話術與操作方式。婦人才驚覺自己受騙，打消提領念頭。