婦人誤信網友代操虛擬幣投資險被騙60萬 護鈔員警阻詐
台中市豐原區一名婦人日前到銀行要提領60萬元，行員因金額龐大主動關懷提問，婦人言詞閃爍、頻頻查看手機，疑似受騙，剛好警方到場執行護鈔勤務，行員通報協助，警方耐心查證與勸說，成功攔阻假投資詐騙案件。
豐原警分局合作派出所副所長楊建軍與警員張桓嘉，上月29日下午3時至轄內銀行執行護鈔勤務時，行員主動向員警反映，一名婦人要臨櫃提領鉅額現金，說明提領用途時疑點重重，疑似遭到詐騙，請求警方協助關懷查證。
警方表示，48歲婦人先向行員與警方表示，提領款項是裝潢費用，在員警進一步關懷詢問時，她卻顯得語焉不詳，甚至抗拒。經警方耐心溝通與說明後，婦人才坦承近日在網路上結識一名網友，對方以投資虛擬貨幣為由，聲稱可代為操作獲利，要求她至銀行臨櫃提領現金，同時教導若遇行員詢問提領用途時，須謊稱為裝潢支出。
警方與行員指出，這是常見的「假投資真詐騙」手法，並以相關實際案例向婦人說明詐騙集團慣用話術與操作方式。婦人才驚覺自己受騙，打消提領念頭。
合作派出所長陳盈延表示，詐騙集團常鎖定民眾想快速致富的心理，透過社群平台或簡訊散布「快速獲利」、「穩賺不賠」、「飆股推薦」等訊息誘騙投資，實際上都是詐騙陷阱。他提醒，投資一定有風險，切勿輕信來路不明的投資管道，如有疑慮可撥打165反詐騙專線、110或向當地警察機關諮詢查證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言