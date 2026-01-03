借錢給人「付規費」繼承遺產能獲豐厚報酬？男子遭騙3千多萬元

刑事警察局指出，部分民眾遇到有人求助借錢，聲稱要用來付規費幫忙辦理遺產過戶，事後能給予豐厚報酬，有人因此借出數千萬元，最後血本無歸。警方表示，天上不會掉下遺產， 遺產繼承有嚴格的法律程序與順位，若與死者無親無故，卻被告知有相關遺產報酬可領，100% 是詐騙。

刑事局指出，台灣土地資源稀缺，民眾深知不動產是資產增值的首選，詐騙集團常假冒「親朋好友」、「遺產律師」或「資深代書」，聲稱委託人留下一筆價值數億的精華區土地或房產，這類委託人通常是大富豪或無子嗣長輩，因繼承手續繁瑣，急需一筆資金「借錢墊付」遺產稅、印花稅或地政規費，並承諾過戶後給予「千萬酬金」作為報答。

北部一名楊姓男子去年9月中，Line有名翁心怡的友人主動聯繫，稱要借錢處理房子過戶遺產相關費用及代書費，事成後會給豐厚報酬，楊男不疑有他，以面交方式陸續借款給對方，直到去年12月中，總借款金額高達3444萬元，後續楊以對方名字上網查詢，竟發現對方為詐欺慣犯。

對方又聲稱需要再借款，楊男要求對方先償還之前借出款項，並與對方前往銀行取錢時，對方卻表示沒錢償還，這才知道遭詐，訴警偵辦。

刑事局呼籲，正規的遺產處理程序中，相關稅費通常會從遺產總額中扣除，或由法定繼承人自行繳納，絕不會隨機找陌生人「借錢」處理。若收到自稱律師或銀行員的訊息，請務必透過官方管道查詢，可使用法務部律師查詢系統核實身分，而非撥打訊息中提供的聯絡電話。