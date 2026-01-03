太子集團案涉提供帛琉場地洗錢 國安局退休軍官交保

國安局退休軍官石濱芳在帛琉當台商期間，涉提供場地給太子集團做為洗錢水房，檢方訊後命石120萬元交保，限制出境出海。記者曾原信／攝影

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出國安局退休軍官石濱芳在帛琉當台商期間，提供場地給太子作為洗錢水房，昨天指揮調查局發動第5波搜索，拘提石濱芳與處理帛琉水房業務的江友志共7人到案，訊後依洗錢等罪命石男120萬元、江男20萬元交保，均限制出境出海。

石濱芳以校級軍官退伍後，轉當台商赴帛琉發展水上旅遊業，2019新冠肺炎期間，旅遊業發展受衝擊，石濱芳涉提供旅業場地作為「詐欺水房」，供太子集團位於帛琉的度假村經營博弈產業，由江友志與石濱芳接洽場地使用，或協助大陸核心幹部到帛琉旅遊玩樂。

石濱芳昨移送複訊，身穿深藍色印有「CCIT」國防大學理工學院的外套。據了解，帛琉司法部早在2023年間就向調查局求助，指太子集團以合法掩護非法，在帛琉從事詐騙、博弈水房，調查局指派多名調查官前往清查金流，除掌握集團主席陳志身分，也確認帛琉已成為太子集團洗錢據點之一。

美英兩國去年聯手制裁太子集團並起訴陳志後，北檢自11月起發動5波搜索，迄今累計羈押8人獲准，同時查扣11戶「和平大苑」豪宅、34輛超跑與豪車，因車輛保管不易且會減損價值，預計1月6日全數變價拍賣。

這些豪車多數都是太子集團陸籍幹部李添所持有，且是透過在台特助劉純妤、林昱妏出面購買。